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Лечение и профилактику астмы обсудят в пресс-центре Sputnik
29.04.2017 10:12 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр – Sputnik. 2 мая во всем мире проводится Всемирный день борьбы с астмой — ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.
Внимание к проблеме не случайно: согласно сведениям ВОЗ, астма — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире — 300 миллионов человек страдают от этого заболевания, при этом каждое десятилетие их количество возрастает в полтора раза. Астма может возникнуть в любом возрасте. Но чаще ей подвержены маленькие дети — у половины пациентов болезнь развивается до 10 лет, причем у детей до 2 лет диагностировать астму сложно — она часто скрывается под маской других заболеваний.
О состоянии заболеваемости в Беларуси и Казахстане, а также о современных мерах профилактики и методах лечения астмы поговорят специалисты наших стран:
В Минске:
В Астане:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится во вторник, 02мая, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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Во вторник, 02 мая, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Астана, приуроченный к Всемирному дню борьбы с астмой.
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