МИНСК, 29 апр – Sputnik. 2 мая во всем мире проводится Всемирный день борьбы с астмой — ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Внимание к проблеме не случайно: согласно сведениям ВОЗ, астма — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире — 300 миллионов человек страдают от этого заболевания, при этом каждое десятилетие их количество возрастает в полтора раза. Астма может возникнуть в любом возрасте. Но чаще ей подвержены маленькие дети — у половины пациентов болезнь развивается до 10 лет, причем у детей до 2 лет диагностировать астму сложно — она часто скрывается под маской других заболеваний.

О состоянии заболеваемости в Беларуси и Казахстане, а также о современных мерах профилактики и методах лечения астмы поговорят специалисты наших стран:

В Минске:

доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии ГУО "Белорусской медицинской академии последипломного образования", аллергологи иммунолог Татьяна БАРАНОВСКАЯ,

доцент 2-й кафедры детских болезней УО "Белорусский Государственный медицинский университет", главный детский пульмонолог Владимир БОБРОВНИЧИЙ.

В Астане:

специалисты министерства здравоохранения Казахстана.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится во вторник, 02мая, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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