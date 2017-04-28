Матчем «Столицы» и ЦКК откроется игровая программа 28-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Рассказываем все, что необходимо знать о «гладком» чемпионате за три тура до его окончания.



Фото: МФК "Столица"

Борьба ВРЗ и «Столицы

За три тура до окончания чемпионата можно с уверенностью констатировать, что в оставшихся матчах борьбу за первое место поведут лишь две команды — ВРЗ и «Столица». «Вагоноремонтники» очень убедительно смотрелись в первом круге. Во втором симпатичнее идет по дистанции «Столица».

В оставшихся играх календарь более благоволит «Столице» (встречи с ЦКК и «Охраной-Динамо против игр ВРЗ с крепким «Витэном» и цепким «Аматарам). Однако судьба первой строки, скорее всего, будет решаться в 29-м туре: команды встретятся в очной битве. И в споре за итоговое первое место именно этот матч расставит все точки на «i». Пока же на повестке дня у лидеров игры с ЦКК («Столица») и «Витэном» (ВРЗ).

Противостояние «Лидсельмаша» и МАПИДа

Наверняка в Лиде уже смирились с тем, что подняться выше третьего места вряд ли получится (хотя «Витэн» и «Столица» вполне могут подарить «Лидсельмашу» шанс). Поэтому пора собрать силы для борьбы за сохранение третьей позиции.

Отстающий на одно очко МАПИД набрал космический ход и грозится подвинуть прошлогодних чемпионов. Для этого у «домостроителей» есть все: длинная победная серия, игровой кураж, отсутствие травм, а также очное домашнее противостояние с «Лидсельмашем» в последнем туре. Предвкушая эту встречу, МАПИД в 28-м туре встретится с «Борисовом-900», а «Лидсельмаш» — с гродненским «УВД-Динамо».

«Дорожник» и «Витэн» тоже в гонке

И будут решать, кто из них в плей-офф сыграет с «Лидсельмашем», а кто — с МАПИДом. У команд примерной равный календарь («Витэн» — ВРЗ, «Охрана-Динамо», «Форте»; «Дорожник» — «Динамо-БНТУ», «Борисов-900», «АК Южный»), который делает их борьбу непредсказуемой.

С другой стороны, при отсутствии осечек и «дорожники», «энергетики» вполне могут претендовать на места и повыше, таким образом, оставляя вероятность встречи друг с другом на первой стадии плей-офф.

Битва за плей-офф

БЧ и «Борисов-900» делят седьмую и восьмую строки. Существенно улучшить турнирные позиции они уже давно не могут (отставание от «Дорожника» составляет 13 баллов). Обе команды просто сосредоточены на попадании в плей-офф. Особых волнений по этому поводу у них также нет. «УВД-Динамо» и «Гранит», конечно, создают видимость давления, однако на деле за весь второй круг сильно гомельчан с борисовчанами они не побеспокоили. При этом уже в следующем туре «милиционеры» играют с «Лидсельмашем», «Гранит» сыграет с более слабым «Аматарам».

Не решая турнирных задач

«Форте», «Охрана-Динамо, «АК Южный», «Аматар», «Динамо-БНТУ», ЦКК являются командами, которые уже просто доигрывают свои матчи. На фоне остальных по очкам выделяются «Форте» и «Охрана-Динамо», которые свой матч 28-го тура сыграли еще 7 апреля (4:2 в пользу минской команды).

«Южане» встретятся с БЧ, «Аматар» поедет в Микашевичи к «Граниту», а ЦКК постарается в матче со «Столицей» не пропустить двухзначное число мячей («Граниту» в среду это не удалось).

28-й тур

7 апреля

«Форте» (Могилев) 2−4 «Охрана-Динамо» (Минск)

29 апреля

«Столица» (Минск) — ЦКК (Светлогорск)

МАПИД (Минск) — «Борисов-900»

БЧ (Гомель) — «АК Южный (Гомельский р-н)

«УВД-Динамо» (Гродно) — «Лидсельмаш» (Лида)

«Динамо-БНТУ» (Минск) — «Дорожник» (Минск)

«Аматар» (Брест) — «Гранит» (Микашевичи)

«Витэн» (Орша) — ВРЗ (Гомель)

30 апреля

«УВД-Динамо» (Гродно) — «Лидсельмаш» (Лида)