КГБ Беларуси в рамках пресек коррупционную схему, организованную должностными лицами Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, в которую был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений, а также представители транспортных компаний.

По информации КГБ , с 2015 года начальник инспекции Леонид Лемеш и его заместитель Алексей Куцаев при содействии подчиненных сотрудников поставили на поток торговлю разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое разрешение независимо от категории.

Только с декабря 2016 года по апрель 2017-го зафиксировано 10 фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. 13 апреля при получении очередного вознаграждения в размере 500 евро и 110 долларов от представителей белорусской транспортной компании через начальника Гродненского филиала Сергея Грудзинского Куцаев был задержан с поличным. Были задержаны и остальные участники коррупционной схемы.

Постоянными посредниками, предоставлявшими Лемешу и Куцаеву клиентов, были начальник Гомельского филиала инспекции Сергей Чучвага, начальник Гродненского филиала Сергей Грудзинский и его заместитель Владислав Замаро, близкий знакомый Куцаева А. Киряков.

В отношении указанных лиц возбуждено 10 уголовных дел по ст.ст. 430 (получение взятки), 431 (дача взятки), 209 (мошенничество) УК. Ряд фигурантов заключен под стражу в СИЗО КГБ.

Кроме того, выявлена налаженная в Гомельской области система вымогательства у иностранных водителей взяток «за беспрепятственный проезд». Инспектора получали деньги в ходе транспортного контроля в районе Селища (Добрушский район), после чего распределяли их по всей вертикали областной инспекции – от региональных специалистов до начальника Гомельского филиала Чучваги.

Кроме Чучваги, по указанным фактам задержаны еще четыре специалиста, в отношении которых возбуждено два уголовных дела по ст. 430 (получение взятки) УК.