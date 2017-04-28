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В Солигорске Audi насмерть сбила на пешеходном переходе мужчину
Смертельный наезд произошел 28 апреля, в 21.25, в Солигорске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, водитель Audi ехал по улице Октябрьской и совершил наезд на 35-летнего местного жителя, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 28 апреля, в 21.25, на улице Октябрьской.
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