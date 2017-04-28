Смертельный наезд произошел 28 апреля, в 21.25, в Солигорске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, водитель Audi ехал по улице Октябрьской и совершил наезд на 35-летнего местного жителя, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.