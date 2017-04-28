Синоптики предупреждают граждан страны о сильных дождях, которые пройдут 29 апреля по Беларуси.

Как сообщают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 29 апреля по стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей.

Сообщается, что в субботу ожидается облачная с прояснениями погода, дожди пройдут по большей части территории страны, ночью и утром сильный продолжительный дождь ожидается по северо-западной части Беларуси. В некоторых районах прогремят грозы, ветер переменных направлений - 4-9, при грозах - 14 м/с.

При этом температура будет довольно комфортной: ночью +5-11, днем до +18, а в восточных районах - до плюс 24 тепла днем.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, дожди должны прекратиться уже с воскресенья, ожидается потепление и приход настоящей майской погоды.