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В субботу по стране объявлен оранжевый уровень опасности
Синоптики предупреждают граждан страны о сильных дождях, которые пройдут 29 апреля по Беларуси.
Как сообщают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 29 апреля по стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей.
Сообщается, что в субботу ожидается облачная с прояснениями погода, дожди пройдут по большей части территории страны, ночью и утром сильный продолжительный дождь ожидается по северо-западной части Беларуси. В некоторых районах прогремят грозы, ветер переменных направлений - 4-9, при грозах - 14 м/с.
При этом температура будет довольно комфортной: ночью +5-11, днем до +18, а в восточных районах - до плюс 24 тепла днем.
Отметим, что по прогнозу синоптиков, дожди должны прекратиться уже с воскресенья, ожидается потепление и приход настоящей майской погоды.
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Синоптики предупреждают граждан страны о сильных дождях, которые пройдут 29 апреля по Беларуси.
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