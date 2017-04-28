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Стать студентом: график ЦТ-2017

29.04.2017 10:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Регистрация на ЦТ начнется в Беларуси уже со вторника 2 мая – вплоть до конца месяца абитуриенты смогут зарезервировать себе места для сдачи тестирования. Само же ЦТ пройдет в Беларусь в июне – полный график вы можете посмотреть в инфографике.

Стать студентом: график ЦТ-2017
© Sputnik/ Марына Серабракова
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Сдать централизованное тестирование можно при оплате соответствующего сбора — в этом году он составит 2,3 рубля за каждый предмет.

В отличие от прошлых лет, зарегистрироваться на тестирование в этом году можно будет сразу на четыре предмета – чтобы у абитуриентов была возможность "маневра" при подаче документов в вузы. Также сертификаты ЦТ этого года будут действовать не год, а два.

Прием документов в белорусские вузы начнется в июле и в большинстве университетов продлится до 6 августа 2017 года.

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Календарь проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2017 году – в инфографике Sputnik.

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