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МВД будет избавляться от тех, кто позорит органы
Официальный представитель МВД Георгий Евчар в эфире телеканала ОНТ прокомментировал задержание начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика.
По его словам, позиция руководства ведомства в таком случае однозначна и никакого компромисса не предусматривает, несмотря на прежние заслуги, звания и должности. «От тех, кто позорит органы внутренних дел, в Министерстве внутренних дел будут однозначно избавляться», - сказал он, передает
Напомним, в Пинском районе
По словам начальника управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константина Шалькевича, Филипчик будет уволен и понесет самое суровое наказание в соответствии с административным кодексом.
Напомним, что в феврале бывший временно исполнявший обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД
12 апреля Минский областной суд
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Официальный представитель МВД Георгий Евчар в эфире телеканала ОНТ прокомментировал задержание начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика.
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