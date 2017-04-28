Официальный представитель МВД Георгий Евчар в эфире телеканала ОНТ прокомментировал задержание начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика.

По его словам, позиция руководства ведомства в таком случае однозначна и никакого компромисса не предусматривает, несмотря на прежние заслуги, звания и должности. «От тех, кто позорит органы внутренних дел, в Министерстве внутренних дел будут однозначно избавляться», - сказал он, передает БелТА .

Напомним, в Пинском районе был задержан 42-летний начальник Столинского РОВД Вячеслав Филипчик. На момент задержания подполковник милиции находился в отпуске, был в гражданской одежде, ехал на Land Rover его жены.

По словам начальника управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константина Шалькевича, Филипчик будет уволен и понесет самое суровое наказание в соответствии с административным кодексом.

Напомним, что в феврале бывший временно исполнявший обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД был приговорен к семи годам колонии общего режима. Андрей Волковыцкий, выпив бутылку водки , на скорости около 100 километров в час, сбил на смерть женщину в прошлом году.