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МВД будет избавляться от тех, кто позорит органы

29.04.2017 11:09 — Разное | БДГ  
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Официальный представитель МВД Георгий Евчар в эфире телеканала ОНТ прокомментировал задержание начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика.

По его словам, позиция руководства ведомства в таком случае однозначна и никакого компромисса не предусматривает, несмотря на прежние заслуги, звания и должности. «От тех, кто позорит органы внутренних дел, в Министерстве внутренних дел будут однозначно избавляться», - сказал он, передает БелТА.

Напомним, в Пинском районе был задержан 42-летний начальник Столинского РОВД Вячеслав Филипчик. На момент задержания подполковник милиции находился в отпуске, был в гражданской одежде, ехал на Land Rover его жены.

По словам начальника управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константина Шалькевича, Филипчик будет уволен и понесет самое суровое наказание в соответствии с административным кодексом.

Напомним, что в феврале бывший временно исполнявший обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД был приговорен к семи годам колонии общего режима. Андрей Волковыцкийвыпив бутылку водки, на скорости около 100 километров в час, сбил на смерть женщину в прошлом году.

12 апреля Минский областной суд приговорил бывшего начальника отделения ГАИ Вилейского РОВД Виталия Навойчика к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица), ч. 1 ст. 427 (служебный подлог), чч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки) УК.

 
 
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Официальный представитель МВД Георгий Евчар в эфире телеканала ОНТ прокомментировал задержание начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика.

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