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КГБ задержал за взятки руководство транспортной инспекции
КГБ Беларуси пресек коррупционную схему, организованную должностными лицами Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, в которую было вовлечено руководство центральных и региональных подразделений, а также представители транспортных компаний.
Только с декабря 2016 года по апрель 2017-го зафиксировано 10 фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. 13 апреля при получении 500 евро и 110 долларов от представителей белорусской транспортной компании через начальника Гродненского филиала Сергея Грудзинского он был задержан с поличным. Задержаны и остальные участники коррупционной схемы.
Постоянными посредниками, предоставлявшими Лемешу и Куцаеву клиентов, были начальник Гомельского филиала инспекции Сергей Чучвага, начальник Гродненского филиала Сергей Грудзинский и его зам Владислав Замаро, близкий знакомый Куцаева А. Киряков. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст.ст. 430 (получение взятки), 431 (дача взятки), 209 (мошенничество) УК. Ряд фигурантов заключен под стражу в СИЗО КГБ.
Также выявлена налаженная в ходе транспортного контроля в районе Селища (Добрушский район) система вымогательства у иностранных водителей взяток за беспрепятственный проезд. Деньги распределялись по всей вертикали областной инспекции – от региональных специалистов до начальника Гомельского филиала Чучваги. По этим фактам задержаны еще четыре специалиста, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК.
Напомним, белорусские правоохранители недавно задержали председателя совета директоров холдинга Yaraw
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КГБ Беларуси пресек коррупционную схему, организованную должностными лицами Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, в которую было...
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