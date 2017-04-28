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КГБ задержал за взятки руководство транспортной инспекции

29.04.2017 10:22 — Разное | БДГ  
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КГБ Беларуси пресек коррупционную схему, организованную должностными лицами Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, в которую было вовлечено руководство центральных и региональных подразделений, а также представители транспортных компаний.

По информации КГБ, с 2015 года начальник инспекции Леонид Лемеш и его зам Алексей Куцаев при помощи подчиненных поставили на поток торговлю разрешениями на проезд большегрузных машин по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое разрешение.

Только с декабря 2016 года по апрель 2017-го зафиксировано 10 фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. 13 апреля при получении 500 евро и 110 долларов от представителей белорусской транспортной компании через начальника Гродненского филиала Сергея Грудзинского он был задержан с поличным. Задержаны и остальные участники коррупционной схемы. 

Постоянными посредниками, предоставлявшими Лемешу и Куцаеву клиентов, были начальник Гомельского филиала инспекции Сергей Чучвага, начальник Гродненского филиала Сергей Грудзинский и его зам Владислав Замаро, близкий знакомый Куцаева  А. Киряков. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст.ст. 430 (получение взятки), 431 (дача взятки), 209 (мошенничество) УК. Ряд фигурантов заключен под стражу в СИЗО КГБ. 

Также выявлена налаженная в ходе транспортного контроля в районе Селища (Добрушский район) система вымогательства у иностранных водителей взяток за беспрепятственный проезд. Деньги распределялись по всей вертикали областной инспекции – от региональных специалистов до начальника Гомельского филиала Чучваги. По этим фактам задержаны еще четыре специалиста, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК.

Напомним, белорусские правоохранители недавно задержали председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева, а также Виталия Арбузова, председателя совета директоров Fenox Global Group и Fenox Venture Capital. 

 
 
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