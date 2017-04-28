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Обновленные минимальные потребительские бюджеты: пенсионеру - 312 рублей на месяц, студенту - 296
В Беларуси с 1 мая изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов. К примеру, для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 396,75 рубля, сообщили в Минтруда.
Так, среднедушевые минимальные потребительские бюджеты для молодой семьи из трех человек с 1 мая составят 335,28 рубля.
Обновленные с 1 мая размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп будут действовать до 31 июля.
В Минтруда сообщили, что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта характеризуется следующими данными: продукты питания – 49%, одежда, белье, обувь – 19,5%, жилищно-коммунальные услуги – 7,8%, бытовые услуги, транспорт, связь – 9,1%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения – 8,8%, культурно-просветительные мероприятия и отдых – 1,5%, взносы и платежи – 1,9%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены – 2,4%.
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В Беларуси с 1 мая изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов. К примеру, для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 396,75 рубля,...
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