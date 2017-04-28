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Обновленные минимальные потребительские бюджеты: пенсионеру - 312 рублей на месяц, студенту - 296

29.04.2017 11:22 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 мая изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов. К примеру, для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 396,75 рубля, сообщили в Минтруда.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, среднедушевые минимальные потребительские бюджеты для молодой семьи из трех человек с 1 мая составят 335,28 рубля.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты с 1 мая
социальная группа с 1 мая до 1 мая
молодая семья из трех человек

335 рублей 28 копеек

 323 рубля 74 копейки
семья из четырех человек

309 рублей 7 копеек

 298 рублей 85 копеек
трудоспособное население

396 рублей 75 копеек

 383 рубля 34 копейки
пенсионеры

311 рублей 69 копеек

 301 рубль 45 копеек
студенты

295 рублей 62 копейки

 287 рублей 93 копейки

дети в возрасте до 3 лет

251 рубль 16 копеек

 241 рубль 51 копейка

дети в возрасте от 3 до 6 лет

325 рублей 3 копейки

 312 рублей 69 копеек
дети в возрасте от 6 до 18 лет

337 рублей 5 копеек

 326 рублей 47 копеек

Обновленные с 1 мая размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп будут действовать до 31 июля.

В Минтруда сообщили, что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта характеризуется следующими данными: продукты питания – 49%, одежда, белье, обувь – 19,5%, жилищно-коммунальные услуги – 7,8%, бытовые услуги, транспорт, связь – 9,1%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения – 8,8%, культурно-просветительные мероприятия и отдых – 1,5%, взносы и платежи – 1,9%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены – 2,4%.

 
 
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В Беларуси с 1 мая изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов. К примеру, для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 396,75 рубля,...

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