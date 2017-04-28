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Черный или белый: оптическая иллюзия демонстрирует, как работает наш мозг
Интересную иллюзию
Белые крестики «вращаются» в одну сторону, черные — в другую, и вам кажется, что подложка (фон) сначала белый, а потом черный. Сообщается, это пример того, как работает наш мозг — в частности, речь о попытке отделить фокусируемый объект от остального фона.
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Подложка постоянно "изменяет цвет".
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