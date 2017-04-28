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С 1 мая в Беларуси вырастут БПМ и пособия при рождении детей

29.04.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
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С 1 мая в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума, он составит 183 рубля 82 копейки. Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей, сообщили в Минтруда.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БПМ, как правило, пересматривают раз в квартал. До этого в последний раз он вырос до 180,1 рубля.

Бюджет прожиточного минимума определяет предельный нижний уровень дохода. Вместе с этим от него зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавки к ним.

Размер бюджета прожиточного минимума, в рублях
социальная группа с 1 мая до 1 мая

трудоспособное население

204,35

 198,63
пенсионеры

141,50

 138,80
студенты

178,66

 175,24
дети в возрасте до 3 лет

119,55

 116,83

дети в возрасте от 3 до 6 лет

163,83

 160,61

дети в возрасте от 6 до 18 лет

201,05

 

 197,40

Пропорционально вырастут и размеры некоторых детских пособий.

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая
вид пособия размер пособия сумма, рублей

на детей, кроме ребенка-инвалида

 50% БПМ 91,91

на ребенка-инвалида

 70% БПМ 128,67
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) 100% БПМ 183,82
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 128,67

Напомним, ежемесячные пособия на детей до 3-х лет с 1 мая повышать не будут. Это связано с тем, что средняя зарплата за первый квартал упала по отношению к октябрю-декабрю прошлого года.

 
 
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С 1 мая в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума, он составит 183 рубля 82 копейки. Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей.

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