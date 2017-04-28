С 1 мая в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума, он составит 183 рубля 82 копейки. Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей, сообщили в Минтруда.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БПМ, как правило, пересматривают раз в квартал. До этого в последний раз он вырос до 180,1 рубля.

Бюджет прожиточного минимума определяет предельный нижний уровень дохода. Вместе с этим от него зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавки к ним.

Размер бюджета прожиточного минимума, в рублях социальная группа с 1 мая до 1 мая трудоспособное население 204,35 198,63 пенсионеры 141,50 138,80 студенты 178,66 175,24 дети в возрасте до 3 лет 119,55 116,83 дети в возрасте от 3 до 6 лет 163,83 160,61 дети в возрасте от 6 до 18 лет 201,05 197,40

Пропорционально вырастут и размеры некоторых детских пособий.

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая вид пособия размер пособия сумма, рублей на детей, кроме ребенка-инвалида 50% БПМ 91,91 на ребенка-инвалида 70% БПМ 128,67 по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) 100% БПМ 183,82 на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 128,67

Напомним, ежемесячные пособия на детей до 3-х лет с 1 мая повышать не будут . Это связано с тем, что средняя зарплата за первый квартал упала по отношению к октябрю-декабрю прошлого года.