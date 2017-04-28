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С 1 мая в Беларуси вырастут БПМ и пособия при рождении детей
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С 1 мая в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума, он составит 183 рубля 82 копейки. Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей, сообщили в Минтруда.
БПМ, как правило, пересматривают раз в квартал. До этого в последний раз он вырос до 180,1 рубля.
Бюджет прожиточного минимума определяет предельный нижний уровень дохода. Вместе с этим от него зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавки к ним.
|Размер бюджета прожиточного минимума, в рублях
|социальная группа
|с 1 мая
|до 1 мая
|
трудоспособное население
|
204,35
|198,63
|пенсионеры
|
141,50
|138,80
|студенты
|
178,66
|175,24
|дети в возрасте до 3 лет
|
119,55
|116,83
|
дети в возрасте от 3 до 6 лет
|
163,83
|160,61
|
дети в возрасте от 6 до 18 лет
|
201,05
|197,40
Пропорционально вырастут и размеры некоторых детских пособий.
|
Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая
|вид пособия
|размер пособия
|сумма, рублей
|
на детей, кроме ребенка-инвалида
|50% БПМ
|91,91
|
на ребенка-инвалида
|70% БПМ
|128,67
|по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)
|100% БПМ
|183,82
|на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное)
|70% БПМ
|128,67
Напомним, ежемесячные пособия на детей до 3-х лет с 1 мая повышать не будут. Это связано с тем, что средняя зарплата за первый квартал упала по отношению к октябрю-декабрю прошлого года.
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С 1 мая в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума, он составит 183 рубля 82 копейки. Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей.
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