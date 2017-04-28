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"Бурановские бабушки" представили кавер на тему из Mortal Kombat
29.04.2017 11:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Клип был снят по заказу российского телеканала ТНТ. Участницы группы мастерски изображали участников "смертельной битвы", при этом подпевая в свойственной им веселой манере.
Видео было опубликовано на официальном YouTube телеканала и за два дня набрало более 230 тысяч просмотров.
Ранее стало известно, что "бабушки" готовят программу выступлений к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
Музыкальный коллектив "Бурановские бабушки" состоит из исполнительниц из различных районов "Удмуртии". Репертуар группы — каверы на композиции известных российских и зарубежных исполнителей на русском и удмуртском языках. В 2012 году коллектив занял второе место на "Евровидении", которое прошло в Баку.
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Российский музыкальный коллектив "Бурановские бабушки" исполнили кавер-версию на главную тему из фильма Mortal Kombat ("Смертельная битва"). Смотрите клип в исполнении...
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