Клип был снят по заказу российского телеканала ТНТ. Участницы группы мастерски изображали участников "смертельной битвы", при этом подпевая в свойственной им веселой манере.

Видео было опубликовано на официальном YouTube телеканала и за два дня набрало более 230 тысяч просмотров.

Ранее стало известно, что "бабушки" готовят программу выступлений к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Музыкальный коллектив "Бурановские бабушки" состоит из исполнительниц из различных районов "Удмуртии". Репертуар группы — каверы на композиции известных российских и зарубежных исполнителей на русском и удмуртском языках. В 2012 году коллектив занял второе место на "Евровидении", которое прошло в Баку.