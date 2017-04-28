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Дороги Победы: "Ночные волки" на Кургане Славы

29.04.2017 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Очередной международный мотопробег "Дороги Победы" стартовал из Москвы 27 апреля. Колонна следует из России в Беларусь, далее в Польшу, Словакию, Венгрию, Чехию, Германию. Группа байкеров из балканских стран стартует из Любляны, и через Венгрию вольется в основную колонну. Польский МИД затягивает рассмотрение вопроса с визами, но руководство "Ночных волков" надеется, что получит визы в самый последний момент.

Смотрите также на видео:

Видеофакт: "Ночные волки" возложили цветы на Кургане Славы

 
 
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