Очередной международный мотопробег "Дороги Победы" стартовал из Москвы 27 апреля. Колонна следует из России в Беларусь, далее в Польшу, Словакию, Венгрию, Чехию, Германию. Группа байкеров из балканских стран стартует из Любляны, и через Венгрию вольется в основную колонну. Польский МИД затягивает рассмотрение вопроса с визами, но руководство "Ночных волков" надеется, что получит визы в самый последний момент.

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