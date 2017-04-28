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В Борисовском районе "жигули" вылетели в кювет и врезались в дерево: водитель погиб
Смертельная авария произошла утром 28 апреля вблизи деревни Кострица Борисовского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
По предварительной информации, 43-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Н8081 Борисов — Холопеничи. На 17-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления автомобилем (был лишен за езду в состоянии опьянения, срок истек, но водительское удостоверение он не восстановил).
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Авария произошла 28 апреля, в 08.30.
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