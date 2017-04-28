Смертельная авария произошла утром 28 апреля вблизи деревни Кострица Борисовского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 43-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Н8081 Борисов — Холопеничи. На 17-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления автомобилем (был лишен за езду в состоянии опьянения, срок истек, но водительское удостоверение он не восстановил).