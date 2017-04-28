﻿ В Борисовском районе "жигули" вылетели в кювет и врезались в дерево: водитель погиб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисовском районе "жигули" вылетели в кювет и врезались в дерево: водитель погиб

29.04.2017 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смертельная авария произошла утром 28 апреля вблизи деревни Кострица Борисовского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: vborisove.by

По предварительной информации, 43-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Н8081 Борисов — Холопеничи. На 17-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.


Фото: vborisove.by

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления автомобилем (был лишен за езду в состоянии опьянения, срок истек, но водительское удостоверение он не восстановил).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Бурановские бабушки" представили кавер на тему из Mortal Kombat
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика