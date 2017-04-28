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Россельхознадзор проведет еще одну инспекцию в Беларуси

29.04.2017 11:51 — Разное | БДГ  
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Россельхознадзор намерен провести еще одну инспекцию на белорусских предприятиях выпускающих молочную, рыбную и мясную продукцию.

Данная информация была подтверждена Минсельхозпродом Беларуси. Там рассказали, что «второй тур» инспекции запланирован на май. Проверка коснется белорусских предприятий, поставки с которых в Россию полностью или частично запрещены. Во время инспектирования на предприятиях будут присутствовать специалисты белорусского Департамента ветеринарного и продовольственного надзора. Проверка пройдет с 2 по 5 мая.

Напомним, что специалисты Россельхознадзора в аперел начали инспектировать белорусские предприятия в начале апреля. При этом представители ведомства не смогли посетить предприятия СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Мясной двор «Тарасово» в Минской области. Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брило, белорусской стороне удалось убедить россиян в отсутствии реэкспорта овощей и говядины. 27 апреля замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Субботин рассказал, что у инспекторов нет никаких глобальных замечаний по качеству белорусской продукции.

 
 
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Россельхознадзор намерен провести еще одну инспекцию на белорусских предприятиях выпускающих молочную, рыбную и мясную продукцию.

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