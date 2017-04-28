Россельхознадзор намерен провести еще одну инспекцию на белорусских предприятиях выпускающих молочную, рыбную и мясную продукцию.

Данная информация была подтверждена Минсельхозпродом Беларуси. Там рассказали , что «второй тур» инспекции запланирован на май. Проверка коснется белорусских предприятий, поставки с которых в Россию полностью или частично запрещены. Во время инспектирования на предприятиях будут присутствовать специалисты белорусского Департамента ветеринарного и продовольственного надзора. Проверка пройдет с 2 по 5 мая.