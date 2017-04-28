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Россельхознадзор проведет еще одну инспекцию в Беларуси
Россельхознадзор намерен провести еще одну инспекцию на белорусских предприятиях выпускающих молочную, рыбную и мясную продукцию.
Данная информация была подтверждена Минсельхозпродом Беларуси. Там
Напомним, что специалисты Россельхознадзора в аперел
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Россельхознадзор намерен провести еще одну инспекцию на белорусских предприятиях выпускающих молочную, рыбную и мясную продукцию.
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