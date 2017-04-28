Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила о переносе на 1 января 2018 года вступления в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое решение было принято 28 апреля на Совете ЕЭК, хотя ранее предполагалось, что кодекс вступит в силу 1 июля 2017 года.

«На Совете ЕЭК принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Это позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года», - сообщили в комиссии .

Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень и касающихся регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физлицами.

Также на Совете ЕЭК было принято решение о продолжении работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза. Особое внимание будет уделено вопросу определения величины индивидуального пенсионного коэффициента, который будет применяться при расчете размера пенсии.

Кроме того, будет продолжена работа по устранению еще трех препятствий. Так, Беларусь в дополнение к требованиям техрегламентов ЕАЭС ввела не предусмотренную договором о Союзе процедуру санитарно-гигиенической экспертизы, которая обязательна для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов.

В Казахстане не соответствует праву ЕАЭС процедура закупки за счет бюджетных средств лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. При подобных закупках преференциальные условия участия в конкурсных процедурах получают национальные поставщики. Астана обязалась устранить этот барьер к 1 июля.

Ограничением было признано отсутствие единых правил взимания обеспечительного платежа при реализации алкогольной продукции. Обеспечительный платеж применяется во всех странах-участницах, кроме Армении. В России для иностранных поставщиков он выше, чем для местных, в Беларуси и Казахстане взимается только с иностранных продавцов, в Кыргызстане – только с поставщиков из стран ЕАЭС, что создает дискриминационные условия для экспортеров.

Совет ЕЭК одобрил план работ на 2017 год, обеспечивающий развитие проекта «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах. Комиссия и страны ЕАЭС должны утвердить на уровне Высшего Евразийского экономического совета эталонную модель национального механизма «единого окна», включающую детальное описание функций и архитектуры. Также планируется разработать инструменты, стандарты и регламенты, направленные на внедрение и развитие эталонной модели.

Совет ЕЭК внес изменения в техрегламент ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», уточнив требования к безопасности и качеству тканей, используемых для пошива детской одежды. Также разрешено использовать в подкладке детской обуви современные искусственные материалы с повышенными потребительскими свойствами.

Был одобрен проект решения Евразийского межправительственного совета о порядке взаимодействия государств ЕАЭС и ЕЭК при разработке и реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК, чтобы эффективнее использовать научный потенциал, содействовать внедрению инновационных разработок в АПК.

Напомним, что 27 октября 2016 года главы правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России не смогли согласовать проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Позднее Кодекс был принят, однако без участия Беларуси.

3 февраля 2017 года Александр Лукашенко объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс: по его мнению, документ не работает на практике и ущемляет интересы некоторых сторон. Тогда же Лукашенко сообщил, что приказал отозвать основных специалистов из таможенных органов. Президент пообещал, что без решения всех проблем документа Кодекс не подпишет.