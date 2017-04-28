В день нового конкурсного этапа ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев пообщался с опекуном Даши Черновой Юлией Наталевич, которая находится в Москве вместе с Дарьей, чтобы девушка максимально чувствовала моральную поддержку родных.

"Настроение у Даши боевое, и она настроена только на победу. Но морально все-таки тяжело. И конечно, очень важна поддержка на родине и голосование в приложении . По сравнению с большой Россией Беларусь все-таки маленькая, и Даша, просматривая приложение, порой расстраивается", — сказала опекун.

Также опекун белорусской конкурсантки рассказала о том, что для школьников, которые участвуют в проекте "Ты супер!", организован учебный процесс. Но поскольку Даша является первокурсницей Белорусского государственного экономического университета и учится по специальности "налогообложение", многие предметы ей приходится пропускать. Наверстывать пройденный материал Дарья будет уже по возвращении на родину.

"Мы решаем вопрос с институтом, потому что просьба от НТВ об освобождении от учебы была направлена на министра образования. И в вузе нам идут на встречу и с пониманием, все очень поддерживают. Мы встречались и с ректором, и с деканом. Ректор сказал: "Будем голосовать всем институтом", и в студенческой газете о Даше напечатали на первой полосе", — рассказала Наталевич.

Кроме того, опекун пояснила, что Даша продолжит получать экономическое образование, как минимум на заочном отделении, но все будет зависеть от того, каким окажется результат в проекте "Ты супер!". Как ранее сообщал Sputnik, после первого конкурсного выступления Дарья говорила о том, что в будущем собирается предпочесть музыкальную карьеру.

"Сегодня сложно однозначно сказать о будущем, но я вижу Дашу в музыкальной карьере. Это ее стихия, она этим живет. И при возможности и желании можно совмещать. Многие люди, сделавшие карьеру на эстраде, имеют экономическое или юридическое образование, и никому это никогда не мешало", — рассказала опекун.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Поддержать белорусскую участницу проекта "Ты супер!" Дарью Чернову можно в специальном приложении проекта "Ты супер!" и официальных группах Sputnik Беларусь в социальных сетях .