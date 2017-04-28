Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) перенесла на 1 января 2018 года вступление в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое решение было принято 28 апреля на Совете ЕЭК, хотя ранее предполагалось, что кодекс вступит в силу 1 июля 2017 года.

«На Совете ЕЭК принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Это позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года», - сообщили в комиссии .

Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень и касающихся регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физлицами.

Также было решено продолжить работу по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве ЕАЭС.

Кроме того, продолжится работа по устранению трех препятствий. Так, Беларусь ввела не предусмотренную договором о ЕАЭС процедуру санитарно-гигиенической экспертизы, которая обязательна для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов.

В Казахстане не соответствует праву ЕАЭС закупка за счет бюджета лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках программы гарантированного объема бесплатной медпомощи. При подобных закупках преференции для участия в конкурсах получают национальные поставщики. Астана обязалась устранить этот барьер к 1 июля.

Ограничением признано и отсутствие единых правил взимания обеспечительного платежа при реализации алкогольной продукции. Он применяется во всех страна Союза, кроме Армении. В России для иностранных поставщиков он выше, чем для местных, в Беларуси и Казахстане взимается только с иностранных продавцов, в Кыргызстане – только с поставщиков из стран ЕАЭС, что дискриминируют экспортеров.

Также одобрен план развития проекта «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах ЕАЭС. Комиссия и страны должны утвердить эталонную модель национального механизма «единого окна», включающую детальное описание функций и архитектуры. Планируется разработать инструменты, стандарты и регламенты для внедрения и развития эталонной модели.

Совет ЕЭК внес изменения в техрегламент ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», уточнив требования к безопасности и качеству тканей, используемых для пошива детской одежды, и разрешив использовать в подкладке детской обуви современные искусственные материалы с повышенными потребительскими свойствами.

Был одобрен проект решения Евразийского межправительственного совета о порядке взаимодействия государств ЕАЭС и ЕЭК при разработке и реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК.

Напомним, что 27 октября 2016 года главы правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России не смогли согласовать проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Позднее Кодекс был принят, однако без участия Беларуси.

3 февраля 2017 года Александр Лукашенко объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс: по его мнению, документ не работает на практике и ущемляет интересы некоторых сторон. Тогда же Лукашенко сообщил, что приказал отозвать основных специалистов из таможенных органов. Президент пообещал, что без решения всех проблем документа Кодекс не подпишет.