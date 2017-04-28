В этом году на строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в жилом комплексе «Лазурит» из бюджета Минска направят 1 млн 975 тыс. рублей, сообщил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко. Строительство медучреждения на пересечении пр. Победителей и ул. Нарочанской будет финансироваться из средств Инвестиционной программы Минска на 2017 год.





Комплекс «Лазурит» у «Минск-Арены», должен был украсить Минск еще к чемпионату мира по хоккею. Метр в элитном доме продавали по 2000 долларов, платить предлагалось за нетиповые квартиры с потолками под 4 метра и огромными окнами. Но и первый и второй застройщики с планами не справились. Проект пришлось пересмотреть: он стал менее высотным и более скромным внешне и в «начинке». Достраивает упрощенный вариант жилого комплекса УКС Мингорисполкома. Те, кто изначально вложился в строительство, существенно потеряли на скачках курсов — вложенное ими посчитали в рублях.

Сейчас Лазурит госзастройщзик позиционирует как «корону Минска». На нижних этажах будут коммерческие помещения. Три первых жилых этажа будут иметь потолки высотой в 3,45 метра, остальные — 3,15. Из плюсов обещают возможность объединения гостиной и кухни, возможность сделать гостевой санузел, единообразные входные железные двери.



Планировка 80-метровой двушки в Лазурите. На просторную квартиру — один совмещенный санузел. Зато нет туалета у кухни.



В 76-метровой двушке планировка более традиционная — раздельный санузел, унитаз за стенкой у кухни.

Сейчас цена квадратного метра в доме в валютном эквиваленте — от 1386 долларов (в квартирах площадью больше 125 квадратных метров) до 1735 долларов (в однушках по 37 — 50 квадратных метров). Двушки в комплексе — по 75−80 квадратных метров, метр в них около 1560 долларов в эквиваленте. На верхних этажах расположатся пентхаусы.

В подземном гароже можно купить парковочное место — за 15 тысяч долларов.

Кстати, на сайте застройщика о том, что в доме будет поликлиника для микрорайона, информации не обнаружили.



