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Погода на 1 Мая: дефицит солнца и дожди

29.04.2017 12:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Неустойчивый и контрастный характер погоды сохранится в выходные дни в Беларуси, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Погода на 1 Мая: дефицит солнца и дожди
© Pixabay
Instagram: в Минске - октябрь, в Гомеле - июнь

Далеко не весенняя погода установилась на большей части Беларуси последние несколько дней — синоптики регулярно объявляют предупреждения в связи с сильными осадками. Вместе с тем в южных областях страны столбик термометра поднимается выше 20°C. Ранее Гидромет сообщил, что погода "чуть-чуть улучшится" в воскресенье.

"Дефицит солнца и тепла на праздник весны и труда. Первомай встретим с дождями и зонтами. В выходные дни сохранится неустойчивый и контрастный характер погоды", — рассказал Рябов.

30 апреля погодные условия в западных регионах страны будет оказывать область повышенного атмосферного давления, а по восточной половине Беларуси будет определять фронтальный раздел, где и ожидаются дожди. "Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура ночью +3..+9°С, по северо-западу 0..+2°С; днем +7..+13°С, по юго-востоку +14..+19°С", — проинформировал Рябов.

Он добавил, что в белорусской столице в этот день будет облачно с прояснениями. По словам специалиста, вероятность небольшого дождя составляет 60-70%. "Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура ночью +4..+6°С, днем +7..+9°С (ощущается, как +4°С)", — продолжил собеседник агентства.

В понедельник, 1 мая, с территории Украины будет подыматься очередной фронтальный раздел сопровождаемый шлейфом облачности и на большей части кратковременными дождями. Днем, по информации синоптиков, возможны грозы, ночью — слабый туман.

"Температура воздуха ночью +1..+8°С, днем +5..+12°С; по прежнему более теплая погода сохранится по юго-востоку: ночью +9..+11°С, днем +14..+20°С, по Гомельской области +16..+21°С, в отдельных районах до +23°С", — рассказал Рябов.

В Минске 1 мая будет облачно с прояснениями, велика вероятность дождя. "Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +4..+6°С, максимальная днем +9..+11°С (ощущается, как +4..+6°С)", — заключил Рябов.  

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Теплее всего в предстоящие выходные будет в Гомеле, в Минске же температура воздуха не более +10°С.

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