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Александра Герасименя и Евгений Цуркин дадут мастер-класс в Новополоцке

29.04.2017 12:32 — Разное | Tut.by  
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Заслуженный мастер Беларуси по плаванию, «золотая рыбка» Александра Герасименя и мастер спорта международного класса Евгений Цуркин 2 мая дадут мастер-класс в Новополоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.


Евгений Цуркин и Александра Герасименя. Фото с сайта belta.by

Спортивная звездная пара приедет в нефтеград, где встретится с учащимися отделения плавания СДЮШОР ПО ОАО Нафтан «Белхимпрофсоюза».

— Сначала гости пообщаются с ребятами в актовом зале БШ№ 10, ответят на вопросы ребят, раздадут автографы. А затем в бассейне Дворца водного спорта «Садко» наши олимпийцы проведут мастер-класс для 10 самых перспективных юных спортсменов, — пояснила директор СДЮШОР Наталья Гапон.

По сути, Александра Герасименя и Евгений Цуркин выступят в роли тренеров: пока ребята будут плавать, гости скорректируют их технику движения, выполнения поворотов, старта. Также они расскажут об особенностях своих тренировок всем присутствующим в бассейне учащимся.

Всего в отделении плавания школы занимаются около 250 мальчиков и девочек. Ожидается, что приезд именитых спортсменов и общение с ними станет для детей большим стимулом к достижению новых вершин, уверена Наталья Гапон.

 
 
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Спортивная звездная пара приедет в нефтеград, где встретится с учащимися отделения плавания СДЮШОР ПО ОАО Нафтан "Белхимпрофсоюза".

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