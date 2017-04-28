Заслуженный мастер Беларуси по плаванию, «золотая рыбка» Александра Герасименя и мастер спорта международного класса Евгений Цуркин 2 мая дадут мастер-класс в Новополоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.



Евгений Цуркин и Александра Герасименя. Фото с сайта belta.by

Спортивная звездная пара приедет в нефтеград, где встретится с учащимися отделения плавания СДЮШОР ПО ОАО Нафтан «Белхимпрофсоюза».

— Сначала гости пообщаются с ребятами в актовом зале БШ№ 10, ответят на вопросы ребят, раздадут автографы. А затем в бассейне Дворца водного спорта «Садко» наши олимпийцы проведут мастер-класс для 10 самых перспективных юных спортсменов, — пояснила директор СДЮШОР Наталья Гапон.

По сути, Александра Герасименя и Евгений Цуркин выступят в роли тренеров: пока ребята будут плавать, гости скорректируют их технику движения, выполнения поворотов, старта. Также они расскажут об особенностях своих тренировок всем присутствующим в бассейне учащимся.

Всего в отделении плавания школы занимаются около 250 мальчиков и девочек. Ожидается, что приезд именитых спортсменов и общение с ними станет для детей большим стимулом к достижению новых вершин, уверена Наталья Гапон.