﻿﻿ Шабли под угрозой: всю ночь там подливали масло в огонь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шабли под угрозой: всю ночь там подливали масло в огонь

29.04.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Винодельческие районы Франции не первый год страдают от апрельских заморозков, в прошлом году ситуация была такая же, что повлекло за собой потерю урожая вплоть до 80%.

В этом году виноградная лоза снова под угрозой, что неминуемо скажется на урожае и в конечном счете на ценах на вино.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха в Бургундии опустилась ниже нуля, что вынудило собственников плантаций начать операцию по спасению своих виноградных насаждений....

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бюджет прожиточного минимума с 1 мая вырос на 3,72 рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика