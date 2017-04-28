Винодельческие районы Франции не первый год страдают от апрельских заморозков, в прошлом году ситуация была такая же, что повлекло за собой потерю урожая вплоть до 80%.

В этом году виноградная лоза снова под угрозой, что неминуемо скажется на урожае и в конечном счете на ценах на вино.