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Шабли под угрозой: всю ночь там подливали масло в огонь
29.04.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Винодельческие районы Франции не первый год страдают от апрельских заморозков, в прошлом году ситуация была такая же, что повлекло за собой потерю урожая вплоть до 80%.
В этом году виноградная лоза снова под угрозой, что неминуемо скажется на урожае и в конечном счете на ценах на вино.
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Температура воздуха в Бургундии опустилась ниже нуля, что вынудило собственников плантаций начать операцию по спасению своих виноградных насаждений....
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