Министерство труда и соцзащиты Беларуси своим решением от 21 апреля №19 увеличило бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в расчете на месяц с 1 мая по 31 июля до 183,82 рублей. Новый БПМ вырос на 2,1%, или 3,72 рубля, по сравнению с прежним нормативом.

БПМ трудоспособного населения составит 204,35 рубля (сейчас 198,63); пенсионеров - 141,5 (138,8); студентов - 178,66 (175,24); детей в возрасте до трех лет - 119,55 (116,83); детей в возрасте от трех до шести лет - 163,83 (160,61); детей в возрасте от шести до восемнадцати лет - 201,05 (197,40), сообщили в Минтруда .

В связи с ростом БПМ с 1 мая увеличатся привязанные к нему минимальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите; пособия по уходу за инвалидом I группы или за человеком, достигшим 80-летнего возраста; а также пособия на детей.

А наниматели при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по зарплате, должны бронировать теперь в расчете на одного работника 306,53 рублей.

Также установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ). Так, МПБ на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля в расчете на месяц составит 309,07 рублей (этот норматив с 1 февраля по 30 апреля составляет 298,85 рублей), молодой семьи из трех человек - 335,28; трудоспособного населения - 396,75; пенсионеров - 311,69; студентов - 295,62; детей в возрасте до 3 лет - 251,16; детей в возрасте от 3 до 6 лет - 325,03; детей в возрасте от 6 до 18 лет - 337,05.