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Байкеры на Harley открывают мотосезон

29.04.2017 12:37 — Разное | Tut.by  
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В Минске 30 апреля пройдет городской праздник — открытие мотосезона-2017 H.O.G. Spring Challenge. В нем примут участие мотоциклисты из десяти стран. На этот раз изменилось место проведения основных мероприятий.


В 12.00 колонна байкеров проследует от Кургана Славы к площадке за Домом футбола, где развернется праздник, в сопровождении спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. В этом году в параде мотоциклов примет участие чемпионка мира по кантри-кроссу, вице-чемпионка ралли Дакар Анастасия Нифонтова.


На центральной площадке для гостей и участников мероприятия развернется программа. Уникальное шоу мировых звезд Freestyle с летающими мотоциклами, а также показательные трюки на мотоциклах Harley-Davidson. Всего предусмотрено около 10 зон активности для взрослых и детей. Хедлайнер мероприятия -группа J: МОРС.

Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 400 тысяч единиц мототранспорта. В столице сконцентрировано почти 13 тысяч от этого количества.

 
Теги: Минск
 
 
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