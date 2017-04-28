



В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах марта текущего года в расчете на месяц составит с 1 мая по 31 июля 2017 года 183 рубля 82 копейки.

Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 21 апреля 2017 года №19, сообщили БЕЛТА в профильном ведомстве.

Новый БПМ повысился на 2,1% по сравнению с нормативом, действующим с 1 февраля по 30 апреля нынешнего года (Br180,10). Это обусловлено ростом цен на продовольственные товары, входящие в минимальные наборы продуктов питания прожиточного минимума (молочной и плодоовощной продукции), а также расходов на взносы и платежи (в связи с увеличением с 1 января 2017 года размера минимальной заработной платы, применяемой в качестве базы для расчета взносов и платежей).

В связи с изменением БПМ с 1 мая 2017 года увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; а также госпособия на детей: при рождении первого ребенка - 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ; по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - 1 БПМ; на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет - 0,5 БПМ; на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ).

Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 1838,20 белорусских рублей; при рождении второго и последующих детей - 573,48. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с мая будет в размере 183 рублей 82 копеек. Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида в мае-июле равняется 128 рублей 67 копеек; на других детей в семье - 91 рублей 91 копейки.