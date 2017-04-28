Проект был представлен компанией The Boring Company, также основанной Маском. Новатор предлагает создать сеть подземных скоростных туннелей, по которым могут передвигаться автомобили под загруженными пробками городскими улицами.

Главный герой ролика — естественно автомобиль Tesla, который вместо того, чтобы стоять в пробке, с помощью специального механизма опускается под землю, где попадает в туннель.

При этом концепцией предусмотрено передвижение автомобилей по туннелям на специальных тележках. Предполагается, что скорость передвижения составит до 200 километров в час.