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Основатель Tesla показал проект подземных скоростных туннелей

29.04.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Проект был представлен компанией The Boring Company, также основанной Маском. Новатор предлагает создать сеть подземных скоростных туннелей, по которым могут передвигаться автомобили под загруженными пробками городскими улицами.

Основатель Tesla показал проект подземных скоростных туннелей
© Sputnik Владимир Астапкович
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Главный герой ролика — естественно автомобиль Tesla, который вместо того, чтобы стоять в пробке, с помощью специального механизма опускается под землю, где попадает в туннель.

При этом концепцией предусмотрено передвижение автомобилей по туннелям на специальных тележках. Предполагается, что скорость передвижения составит до 200 километров в час.

 
Теги: Минск
 
 
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Основатель и руководитель компаний Tesla и Space X Илон Маск показал проект скоростных подземных туннелей для автотранспорта. Смотрите на видео необычную концепцию.

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