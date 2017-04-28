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Основатель Tesla показал проект подземных скоростных туннелей
29.04.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Проект был представлен компанией The Boring Company, также основанной Маском. Новатор предлагает создать сеть подземных скоростных туннелей, по которым могут передвигаться автомобили под загруженными пробками городскими улицами.
© Sputnik Владимир Астапкович
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Главный герой ролика — естественно автомобиль Tesla, который вместо того, чтобы стоять в пробке, с помощью специального механизма опускается под землю, где попадает в туннель.
При этом концепцией предусмотрено передвижение автомобилей по туннелям на специальных тележках. Предполагается, что скорость передвижения составит до 200 километров в час.
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Основатель и руководитель компаний Tesla и Space X Илон Маск показал проект скоростных подземных туннелей для автотранспорта. Смотрите на видео необычную концепцию.
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