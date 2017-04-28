Государственное арендное жилье предоставляется нуждающимся в улучшении жилищных условий. Стоит оно дешевле, чем квартиры от частников. В Минске в среднем вдвое. Но все чаще от очередников можно услышать, что госжилье слишком дорогое. Люди просят снизить арендные ставки. Или хотя бы принимать оплату в счет приватизации такого жилья — об этом даже петиции составляют. REALTY.TUT.BY узнал у тех, кто живет в государственном арендном жилье, сколько они платят за квартиры и на что жалуются.

«Однушка» от государства — 190 рублей, от частника — 320 рублей

Стоимость государственного арендного жилья считается по следующей формуле: размер базовой величины умножают на площадь помещения и на коэффициент, который зависит от степени благоустройства и местонахождения квартиры. Минск, например, разбит на пять экономико-планировочных зон, и коэффициент колеблется от 0,5 до 1,5. Есть и понижающие коэффициенты, но они применяются только для первоочередников: для тех, кто уже жил в госжилье до того, как оно стало арендным, и тех, кому арендное жилье предоставляют на время службы или работы.



Арендное жилье не всегда предлагают в новостройках. Иногда это «убитые» квартиры в старых хрущевках

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Договор аренды госжилья заключается на пять лет, и продлевать его будут бесконечно — если заселившийся вовремя платит. Квартиры выделяют и в новостройках, и из вторичного жилого фонда. Есть и важный нюанс: если очередник соглашается на арендное жилье, его снимают с очереди (исключение — те, кому арендное жилье предоставлено на время службы). То есть если через пять лет арендатор выедет из квартиры или его выселят, в очередь нуждающихся его никто не вернет, даже если стоял там больше 20 лет.

Цены на квартиры от государства в Минске разительно отличаются от частных предложений. Например, за государственную арендную «однушку» в столице придется платить 40−190 рублей в месяц без коммунальных. «Двушки» сдают за 150−460 рублей. У частников сегодня цены на однокомнатные квартиры начинаются от 320 рублей, на двухкомнатные — от 410 рублей. Разница очевидна. Тем не менее некоторые очередники, живущие в государственных арендных квартирах, считают, что цены на них должны быть еще ниже.

— Я живу в госжилье год, плачу за «однушку» около 250 рублей с коммуналкой, — говорит Ирина, живущая в Минске. — Это почти половина моей зарплаты. Сказать, что квартира в хорошем состоянии или расположение у нее отличное, не могу. Старая квартира в доме в Партизанском районе. Мне она досталась из освобождаемого фонда, раньше тут жил какой-то дебошир. Поэтому все пришлось приводить в порядок своими силами. Вложено в нее уже немало. При этом стопроцентной гарантии, что меня не выселят по окончании срока договора, нет — законодательство меняется постоянно. Сегодня говорят, что ее чуть ли не в наследство можно будет передать, а завтра могут сказать: пожила — передай другому.

По этому поводу, кстати, недавно даже была создана петиция , в которой те, кто живет в государственном арендном жилье, просят разрешить им приватизировать арендное жилье в рассрочку на 20 лет, с учетом уплаченных платежей за такую аренду за весь период. Авторы петиции даже определили категории тех, кому просят разрешить приватизацию:

— тем, кто до получения арендной квартиры стоял на очереди не менее 20 лет,

— семьям, которые стали многодетными после получения такого жилья,

— семьям, в которых у всех совершеннолетних членов не имеется в собственности ни метра.

Доходы в регионах кто учитывает?

Пока петиция, созданная минчанами, собирает подписи перед отправкой в Администрацию президента, арендаторы госжилья в регионах пишут обращения к местной власти. Например, в Гродно те, кто живет в госквартирах, уже не первый год просят облисполком и райисполком, которые и регулируют арендную плату, снизить ставки. И даже написали обращение в Совмин и Минстройархитектуры, собрав под ним почти 400 подписей.

— Стою на очереди нуждающихся с 1985 года, арендное жилье получила четыре года назад. У меня «двушка» площадью 62 метра. За четыре года аренда моей квартиры выросла в четыре раза: с 62 до 213 рублей. И это без учета "коммуналки", с ней выходит все 300 рублей, — рассказывает жительница Гродно Виктория. — Я зарабатываю 430 рублей в месяц. То есть две трети зарплаты уходит на оплату жилья. И это у меня еще не самая маленькая зарплата для города. Кто-то получает и вовсе 200 рублей. Не представляю, как они оплачивают квартиру.



Эту комнату Виктория ремонтировала полностью сама

Арендная «однушка» из государственного жилого фонда в Гродно вместе с коммунальными обходится в 200 рублей, за «трешки» отдают около 400 рублей.

— Каждый год мы пишем обращение к местной власти, собираем подписи, просим снизить арендную плату. Но каждый раз нам отвечают: понижать коэффициенты нецелесообразно. Арендная плата зависит от базовой величины. За четыре года базовая выросла в два раза, а плата за жилье с учетом коэффициентов — в четыре. Местные власти говорят, что жилье пользуется спросом, поэтому понижать ставки нет смысла. Но только в этом году среди моих знакомых три семьи уехали из арендного жилья к родственникам — денег снимать у них не хватало. Еще нам непонятно, почему сотрудники МВД или военные платят за арендное жилье меньше. Как будто у нас зарплаты больше, чем у них!



В ванной стены изначально были покрашены краской, не предназначенной для таких помещений: от сырости она вся потрескалась

Очередники говорят, что цены на квартиры у частников в Гродно уже сопоставимы, а то и ниже, чем на госжилье. Но снимать их невыгодно.

— Наши квартиры уже стоят 100 долларов, а частники предлагают за 90. Но нас сдерживает то, что договор аренды государственного жилья долгосрочный. И здесь есть гарантия, что к тебе завтра не придет хозяин и не скажет, что продает квартиру и тебе надо съезжать, — говорит девушка. — При этом, как и с любым арендным жильем, мы вкладываем в квартиру немало: квартиры достались не в лучшем состоянии. Даже если арендное жилье в новостройке, в него нужно вкладывать. Если это квартира, которую забрали у какого-нибудь пьяницы, то она вообще будет «убитая». Но кто будет подсчитывать наши вложения? Никто.

В прошлом году на свое обращение арендаторы получили одинаковые ответы из райисполкома и облисполкома. В них сказано, что коэффициент, применяемый для расчета арендных ставок, в Гродно не самый высокий, а арендные квартиры пользуются большим спросом. И при освобождении одной квартиры на нее тут же поступает не менее 5 заявлений от нуждающихся.

Поэтому снижение коэффициента в Гродно местные власти считают нецелесообразным. А если кого-то не устраивают ставки, то договор найма является добровольным и может быть расторгнут по желанию арендатора.

— Мы все равно будем требовать обратить на нас внимание и войти в наше положение. Если это жилье строится и выделяется для нуждающихся, то надо понимать, что это не самые обеспеченные люди и они нуждаются в поддержке, — говорят арендаторы.

Витебск: Кто жалуется? У нас все разметают

— У нас ни разу не было жалоб. Люди только рады: сколько квартир ни дадим, все разбирают, — рассказывают в Витебском райисполкоме. — Но у нас есть и проблема: новые арендные дома не строятся, под коммерческое жилье выделяются квартиры из освобождаемого жилфонда. А их не так много. Поэтому наши очередники разбирают все быстро и с удовольствием. Построиться могут не все, снимать у частника — тоже. Поэтому вариант арендного жилья от государства очень хороший для них.

Аргумент, обосновывающий высокий спрос, тот же: аренда от государства — долгосрочная. Если платишь и не дебоширишь, можешь жить в квартире, не ожидая сюрпризов. Все отношения с государством дистанционные: пришел счет — оплатил счет. А частники заключают договор на год, они непредсказуемы: могут выставить на улицу, могут задрать цену, могут просто нервировать, приходя с ревизиями…

«На одну квартиру в Минске приходит 300−400 заявлений»

В районных исполкомах столицы рассказывают, что арендное жилье пользуется огромным спросом. Особенно среди молодых специалистов: такие квартиры разбирают за несколько часов после публикации объявлений о наличии жилья. С жалобами на состояние квартиры или высокую арендную плату никто не приходит.

— Было пару раз, когда при подаче заявления очередник жаловался, что арендная плата за «двушку» высоковатая. Но сам же пришел писать заявление на это арендное жилье, - говорит специалист «Одного окна» одного из районных исполкомов. — Эмоции эмоциями, а реалии таковы: люди, простоявшие на очереди более 20 лет и не имеющие возможности строить квартиру, рады съехать из общежития или от родственников в любое арендное жилье.

В Мингорисполкоме подтверждают, что спрос на арендное жилье более чем высокий. Поэтому пересматривать размер ставок за него не планируется.

— На очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий только в Минске стоит больше 100 тысяч человек. А квартир коммерческого использования, которые строятся за счет бюджета, не так много, как хотелось бы, — говорит начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко. — На одну арендную квартиру бывает и по 300, и по 400 заявлений. Это определенный показатель, и говорит он о том, что плата адекватна, люди потянуть ее могут. Вопрос понижения арендных ставок, которые и так не самые большие, не рассматривается, но и о повышении также речи не идет. Опять же арендный жилищный фонд создается для людей и для того, чтобы нуждающиеся могли улучшить свои жилищные условия. Поэтому жилье должно быть им по карману.

Специалист отмечает, что самый большой спрос — на «однушки» и «двушки». На квартиры площадью больше 100 квадратных метров пишут не так много заявлений. Связано это чаще всего, конечно, с арендной платой.

Кстати, вариант приватизации или выкупа арендных квартир чиновники все-таки рассматривали. Но в очень дальней перспективе.

— Вариант выкупа арендной квартиры, в которой человек проживет 15−20 лет, возможен. Но не сейчас. Может быть, когда арендного жилья станет больше, он будет рассмотрен. Пока это лишь рассуждения, — говорит Александр Авраменко.