﻿ Байкеры из "Ночных волков" приехали в Беларусь: посетили Курган Славы и ЗАГС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Байкеры из "Ночных волков" приехали в Беларусь: посетили Курган Славы и ЗАГС

29.04.2017 13:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Члены российского мотоклуба «Ночные волки» едут с мотопробегом «Дороги Победы — на Берлин» от Москвы до немецкой столицы. 29 апреля они побывали в Минске и отправились в Брест.


Акция стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры едут по маршруту: Москва, Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден, Берлин.

Из Москвы в путь отправилось больше 30 мотоциклов. В группе — байкеры из России, Германии и Словакии. По дороге к ним должны присоединиться мотоциклисты из других стран.

В Беларусь колонна въехала 28 апреля и направилась к мемориальному комплексу «Курган Славы». На следующий день был запланирован выезд мемориальный комплекс «Хатынь», но до этого байкеры заехали в Минск, для посещения… ЗАГС Фрунзенского района.

— Сегодня женятся наши друзья — Таня и Марьян, — пояснили мотоциклисты.


Молодожены оказались байкерами, только из разных стран: Таня — из Беларуси, Марьян — из Словакии. Познакомилась пара во время аналогичного прошлогоднего мотопробега.

— Сейчас поженимся, я переодену белое платье на более удобный наряд и поедем вместе со всеми в Брест, — смеется невеста. — Может и в Европу потом поедем — еще не решили.

Пока возле ЗАГС все ждали свидетеля брачной церемонии — Александра Залдостанова по прозвищу Хирург, AUTO.TUT.BY пообщался с байкерами.
















— Очень холодно было по дороге — дождь ветер, низкая температура. Ехать было трудно, — сказал мотоциклист из Йошкар-Олы Сергей.

Мужчина выехал из столицы Республики Марий Эл за сутки до старта из Москвы. Температура воздуха была всего +40С.

— Расстояние в 800 км я проехал за 12 часов, хотя обычно добираюсь за 8. Я знал, что будет трудно, но уж очень хотелось отправиться в мотопробег — в прошлом году я не мог это сделать.


Байкеры признались, что опасаются возможных препятствий на границе, особенно после того, как в прошлом году из акции сопровождались скандалом на белорусско-польской границе, когда польские пограничники отказывались пропускать в Польшу основную группу членов мотоклуба, а некоторым их товарищам аннулировали визы. Но они надеются, что в этом году все пройдет спокойно.


После брачной церемонии байкеры, как и было запланировано направились в Брест.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члены российского мотоклуба "Ночные волки", которые едут с мотопробегом "Дороги Победы - на Берлин" от Москвы до немецкой столицы, сегодня побывали в Минске и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Аренда госжилья: люди жалуются, что дорого, но от желающих отбоя нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика