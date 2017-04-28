Члены российского мотоклуба «Ночные волки» едут с мотопробегом «Дороги Победы — на Берлин» от Москвы до немецкой столицы. 29 апреля они побывали в Минске и отправились в Брест.





Акция стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры едут по маршруту: Москва, Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден, Берлин.

Из Москвы в путь отправилось больше 30 мотоциклов. В группе — байкеры из России, Германии и Словакии. По дороге к ним должны присоединиться мотоциклисты из других стран.

В Беларусь колонна въехала 28 апреля и направилась к мемориальному комплексу «Курган Славы». На следующий день был запланирован выезд мемориальный комплекс «Хатынь», но до этого байкеры заехали в Минск, для посещения… ЗАГС Фрунзенского района.

— Сегодня женятся наши друзья — Таня и Марьян, — пояснили мотоциклисты.





Молодожены оказались байкерами, только из разных стран: Таня — из Беларуси, Марьян — из Словакии. Познакомилась пара во время аналогичного прошлогоднего мотопробега.

— Сейчас поженимся, я переодену белое платье на более удобный наряд и поедем вместе со всеми в Брест, — смеется невеста. — Может и в Европу потом поедем — еще не решили.

Пока возле ЗАГС все ждали свидетеля брачной церемонии — Александра Залдостанова по прозвищу Хирург, AUTO.TUT.BY пообщался с байкерами.

































— Очень холодно было по дороге — дождь ветер, низкая температура. Ехать было трудно, — сказал мотоциклист из Йошкар-Олы Сергей.

Мужчина выехал из столицы Республики Марий Эл за сутки до старта из Москвы. Температура воздуха была всего +40С.

— Расстояние в 800 км я проехал за 12 часов, хотя обычно добираюсь за 8. Я знал, что будет трудно, но уж очень хотелось отправиться в мотопробег — в прошлом году я не мог это сделать.





Байкеры признались, что опасаются возможных препятствий на границе, особенно после того, как в прошлом году из акции сопровождались скандалом на белорусско-польской границе , когда польские пограничники отказывались пропускать в Польшу основную группу членов мотоклуба, а некоторым их товарищам аннулировали визы. Но они надеются, что в этом году все пройдет спокойно.





После брачной церемонии байкеры, как и было запланировано направились в Брест.