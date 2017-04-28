Сборная Беларуси отправилась во Францию, где до старта чемпионата мира в Париже и Кельне проведет два матча Евровызова с хозяевами мирового форума. Эти поединки пройдут 30 апреля и 1 мая в Бордо.





Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси, в составе национальной команды в Бордо отправились 27 хоккеистов:

Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Николай Стасенко (ХК «Северсталь», КХЛ), Владимир Денисов (А) (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Олег Евенко («Кливленд Монстерз», АХЛ).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артём Волков, Сергей Костицын, Александр Павлович (А), Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (К) (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артём Демков (ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига), Егор Шарангович («U20», Экстралига), Александр Когалев, Максим Парфеевец (оба — ХК «Юность-Минск, Экстралига), Михаил Стефанович (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Шарль Лингле (ХК «Айсберен» Берлин, DEL).

30 апреля соперники выйдут на лед в 16.00, 1 мая — в 19.00. Прямая трансляция игр — на телеканале «Беларусь 5».

По итогам спаррингов будет сформирован окончательный состав команды на чемпионат мира.

Нынешней весной в ходе подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси ранее провела еще 6 матчей Евровызова.

7 апреля. Латвия — Беларусь — 1:0.

8 апреля. Латвия — Беларусь — 0:3.

14 апреля. Беларусь — Германия — 3:1.

15 апреля. Беларусь — Германия — 1:2.

21 апреля. Беларусь — Швеция — 1:4.

22 апреля. Беларусь — Швеция — 1:5.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.

Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.