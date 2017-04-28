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Сборная Беларуси по хоккею отправилась во Францию на чемпионат мира
Сборная Беларуси отправилась во Францию, где до старта чемпионата мира в Париже и Кельне проведет два матча Евровызова с хозяевами мирового форума. Эти поединки пройдут 30 апреля и 1 мая в Бордо.
Как сообщает
Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).
Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Николай Стасенко (ХК «Северсталь», КХЛ), Владимир Денисов (А) (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Олег Евенко («Кливленд Монстерз», АХЛ).
Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артём Волков, Сергей Костицын, Александр Павлович (А), Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (К) (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артём Демков (ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига), Егор Шарангович («U20», Экстралига), Александр Когалев, Максим Парфеевец (оба — ХК «Юность-Минск, Экстралига), Михаил Стефанович (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Шарль Лингле (ХК «Айсберен» Берлин, DEL).
30 апреля соперники выйдут на лед в 16.00, 1 мая — в 19.00. Прямая трансляция игр — на телеканале «Беларусь 5».
По итогам спаррингов будет сформирован окончательный состав команды на чемпионат мира.
Нынешней весной в ходе подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси ранее провела еще 6 матчей Евровызова.
7 апреля. Латвия — Беларусь — 1:0.
8 апреля. Латвия — Беларусь — 0:3.
14 апреля. Беларусь — Германия — 3:1.
15 апреля. Беларусь — Германия — 1:2.
21 апреля. Беларусь — Швеция — 1:4.
22 апреля. Беларусь — Швеция — 1:5.
Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.
Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.
5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.
6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.
8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.
10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.
12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.
13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.
16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.
В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.
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Сборная Беларуси отправилась во Францию, где до старта чемпионата мира в Париже и Кельне проведет два матча Евровызова с хозяевами мирового форума. Эти поединки...
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