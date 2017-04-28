﻿ Одна из самых малоизученных кошек попалась в объектив фотоловушки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Одна из самых малоизученных кошек попалась в объектив фотоловушки

29.04.2017 14:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новую популяцию находящейся под угрозой вымирания калимантанской кошки удалось обнаружить на острове Борнео (Калимантан). Самец оказался запечатлен одной из 52 автоматических камер, расставленных учеными в лесистой местности в принадлежащей Индонезии центральной части острова, где данный вид раньше замечен не был. Об этом сообщается в пресс-релизе Эксетерского университета, передает «Индикатор».


Фото: discoverwildlife.com

«Тип тропического леса, где мы проводили исследование, обычно считается не очень ценным с природоохранной точки зрения, — говорит Франк Ван Вин из Эксетерского университета. — Однако мы обнаружили, что эта местность представляет собой смесь различных типов леса, благодаря чему здесь могут обитать самые разнообразные дикие животные, среди которых — и находящиеся под угрозой виды. Обнаружение тут калимантанской кошки говорит о том, что нельзя делать предположения о природоохранной ценности оставшихся тропических лесов, а также что наземные исследования важны для сохранения разнообразия живых организмов».

Сьюзан Чейн, содиректор Фонда дикой природы Борнео, добавляет: «Дикие кошки — одни из самых трудных для изучения в дикой природе видов. Они скрытны, ведут одинокий образ жизни и хорошо маскируются. Тем не менее наше знание о скрытных диких кошках Борнео улучшается благодаря фотоловушкам».

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Ученые довольно осторожно относятся к находке кота в более чем 60 километрах от ближайшей известной области обитания. Они не раскрыли точного места обнаружения, так как этот лес не охраняется и угрожаемые виды подвержены негативным последствиям утраты мест обитания и охоты на острове.

Читайте также:

Вся правда о котах: что наука знает о домашних любимцах

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самец оказался запечатлен одной из 52 автоматических камер, расставленных учеными в центральной части острова Борнео.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по хоккею отправилась во Францию на чемпионат мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика