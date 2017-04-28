Новую популяцию находящейся под угрозой вымирания калимантанской кошки удалось обнаружить на острове Борнео (Калимантан). Самец оказался запечатлен одной из 52 автоматических камер, расставленных учеными в лесистой местности в принадлежащей Индонезии центральной части острова, где данный вид раньше замечен не был. Об этом сообщается в пресс-релизе Эксетерского университета, передает « Индикатор ».



Фото: discoverwildlife.com

«Тип тропического леса, где мы проводили исследование, обычно считается не очень ценным с природоохранной точки зрения, — говорит Франк Ван Вин из Эксетерского университета. — Однако мы обнаружили, что эта местность представляет собой смесь различных типов леса, благодаря чему здесь могут обитать самые разнообразные дикие животные, среди которых — и находящиеся под угрозой виды. Обнаружение тут калимантанской кошки говорит о том, что нельзя делать предположения о природоохранной ценности оставшихся тропических лесов, а также что наземные исследования важны для сохранения разнообразия живых организмов».

Сьюзан Чейн, содиректор Фонда дикой природы Борнео, добавляет: «Дикие кошки — одни из самых трудных для изучения в дикой природе видов. Они скрытны, ведут одинокий образ жизни и хорошо маскируются. Тем не менее наше знание о скрытных диких кошках Борнео улучшается благодаря фотоловушкам».

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Ученые довольно осторожно относятся к находке кота в более чем 60 километрах от ближайшей известной области обитания. Они не раскрыли точного места обнаружения, так как этот лес не охраняется и угрожаемые виды подвержены негативным последствиям утраты мест обитания и охоты на острове.