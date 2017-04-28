Какие хиты Эдуарда Ханка больше не будут исполнять белорусские звезды /

Эдуард Ханок снова всех удивил: исследователь, писатель, народный артист Беларуси публично запретил исполнение своих песен Ядвигой Поплавской и Анатолием Ярмоленко . Речь идет о таких всенародно любимых хитах как "Малиновка", "Я у бабушки живу", "Завiруха", "Лягу-прылягу"…



© Sputnik / Виктор Толочко Ханок: я научился бороться с обидами

Тема соблюдения авторских прав на музыкальные произведения в последнее время обретает все большую остроту и пикантность: композиторы и поэты все громче заявляют о своих правах на интеллектуальную собственность — на песни и тексты произведений, которые любимы нами уже не одно десятилетие. В чем причина неожиданного заявления Эдуарда Ханка?

Мы пригласили в студию радио Sputnik Беларусь Эдуарда Ханка и попытались прояснить ситуацию.

"10 февраля во Дворце Республики был концерт памяти Александра Тихановича, где была допущена уникальнейшая бестактность. В зале сидели четыре народных артиста — авторы песен, написанных для этого дуэта, а также супруга народного артиста СССР Евгения Глебова. Ни один автор не был объявлен. В конце концерта зал пел "Малиновку", стоял "пустой" рояль, что по отношению к автору песни (Ханку — Sputnik), присутствующему в зале, является полной бестактностью", — рассказал композитор.

Эдуард Ханок считает, что такой подход к нему и его творчеству стал системой, а в ответ на его предложение заключить договор на дальнейшее использование песни "Лягу-прылягу" Анатолий Ярмоленко ответил, что у него тоже хорошие адвокаты.

Аргументация автора понятна, хочется надеяться на мирное урегулирование проблемы и возможность продолжения жизни песен Эдуарда Ханка в исполнении любимых артистов.

Радио Sputnik Беларусь готово предоставить возможность высказать свою точку зрения Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко.