Первую в областном центре зарядную станцию для электромобилей установило ОАО «Витязь». Она находится рядом с фирменным магазином предприятия на проспекте Строителей. Услугу автолюбителям здесь предоставляют бесплатно. Акция продлится, по предварительной информации, до конца года.





Серийный образец выпустили под наименованием «Витязь ЕС-301». Но оценить потребительские свойства станции смогут пока немногие. В областном центре владельцев электромобилей можно пересчитать по пальцам одной руки, а всего по белорусским дорогам бегает, по оценке производителя, несколько десятков авто на электроприводе.

Но «Витязь» это не смущает, ведь проект рассчитан на перспективу. Вдохновителем новации считается экс-генеральный директор Сергей Гунько, который сегодня руководит промышленностью страны в ранге заместителя министра. Кстати, электрозаправка «Витязя» вскоре появится и около здания Минпрома в столице.

Возможно, это устройство и будет использовать во время поездок в Минск витеблянин Сергей, владелец ярко-красного «японца» на электроприводе Nissan Lеаf. А до появления заправок «Витязя» ему приходилось надеяться на собственную инженерную смекалку, отзывчивость владельцев объектов сервиса и солидарность владельцев электрокаров, которые помогают решать вопрос в других городах.

Сергей живет в частном доме, где приноровился заряжать авто от обычной розетки. Усилил проводку, поставил двухтарифный счетчик, чтобы делать это ночью. Для этого вполне хватает 8 часов. А дорога до Минска занимает 7−8 часов, так как приходится делать продолжительную остановку. О подзарядке Сергей договорился с владельцем придорожного кафе в Лепельском районе. В столице также помогали знакомые, но Сергей надеется, что с появлением заправок «Витязя» проблема исчезнет.

Станция предназначена для эксплуатации в публичных местах: в паркингах, на стоянках гипермаркетов и бизнес-центров — там, где машина стоит несколько часов, которых будет достаточно для зарядки.

По словам руководителя сектора разработки ОАО «Витязь» Тараса Климченко, интерфейс подключения электромобиля к зарядному устройству реализован в двух видах: трехфазный соединительный разъем европейского стандарта Type 2 и универсальный вариант — бытовая евророзетка. Это позволяет использовать белорусскую разработку для обслуживания электромобилей разных производителей, оборудованных отличающимися типами разъемов, а также для зарядки электромотоциклов, гироскутеров и электровелосипедов.

С помощью станции заряжаются аккумуляторы электромобилей в двух режимах — трехфазным переменным током (380 В, 32 А, режим Mode 3), при этом потребуется 2−4 часа, а также в однофазном режиме (230 В, 16 А или режим Mode 1), при этом время зарядки растянется на 8−10 часов. Доступ автолюбителей к системе управления дает заранее оплаченная бесконтактная карта с использованием RFID-технологии или посредством мобильной связи (SMS-сообщение на конкретный номер либо с использованием мобильного приложения). Как будет происходить взаимодействие пользователя со станцией, определяет заказчик, который получит по своему запросу технологическое решение разработчиков.

Отсутствие развитой зарядной инфраструктуры — одно из главных препятствий для развития электромобильности. Впрочем, сегодня и лидеры, и новички мирового автопрома осознали, что будущее — за электрическими двигателями. При государственной поддержке переход на новую технологию возможен за короткий период времени, когда электромобиль из разряда дорогого удовольствия превратится в общедоступное авто. И «Витязь» работает на опережение.

— По нашим оценкам, в недалекой перспективе потребность белорусского рынка в зарядных станциях для электромобилей составит до 800 устройств в год, отметил заместитель начальника отдела маркетинга ОАО «Витязь» Александр Матросов. — Исходя из этого выстраивается производственная программа. Если в 2017 году «Витязь» выпустит два десятка изделий, то уже в следующем году рассчитываем выйти на производство 500 единиц, а к 2020-му этот объем увеличится до 2 тыс. станций. Рынок только формируется, наш завод рассчитывает на активный рост спроса и, соответственно, готовится максимально удовлетворить потребность в подобных устройствах. Параллельно прорабатываются возможности продвижения изделия на внешние рынки, прежде всего в российском направлении.