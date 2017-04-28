Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 268 рейтинга ATP) проиграл в финале турнира ITF в узбекском Карши с призовым фондом 25 тысяч долларов.

В титульном поединке посеянный под 2-м номером Егор Герасимов уступил узбекскому теннисисту Санджару Файзиеву (№ 371), имевшему 6-й номер посева — 6:7 (4:7), 7:5, 6:7 (5:7).

На пути к финалу Егор Герасимов обыграл Павла Цоя (№ 1617) из Узбекистана — 6:2, 6:0, Александра Лобкова (№ 718) из России (при счете 5:0 в пользу Герасимова соперник отказался от продолжения борьбы), Темура Исмаилова (№ 435) (Узбекистан) — 6:1, 6:2 и Николу Качича (№ 519) из Сербии — 7:5, 6:2.

В полуфинале парного разряда на турнире в Карши белорусско-эстонский дуэт Дмитрий Жирмонт / Владимир Иванов уступил индийским теннисистам Шрирам Баладжи / Вишну Вардхан — 6:4, 6:7 (2:7), 5:10.