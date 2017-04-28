Пропавший оппозиционер Николай Статкевич находится в центре изоляции правонарушителей в переулке Окрестина.

Его осудили на пять суток. Об этом жена политика Марина Адамович сообщила журналистке Наталье Радиной. Скорее всего, Статкевича обвинили в мелком хулиганстве, сообщает " Еврорадио ".

Николай Статкевич исчез вечером 28 апреля. Это произошло накануне несанкционированной акции 1 мая, на которую он призвал граждан.

За эту весну Статкевича уже второй раз нейтрализуют подобным образом перед уличной акцией. Первый раз его задержали сотрудники КГБ перед 25 марта. Тогда они заявляли жене политика, что не имеют о нем никаких сведений.