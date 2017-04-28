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Николая Статкевича вновь посадили, чтоб не "праздновал" Первомай?
29.04.2017 15:11 — Разное | Ежедневник
Пропавший оппозиционер Николай Статкевич находится в центре изоляции правонарушителей в переулке Окрестина.
Его осудили на пять суток. Об этом жена политика Марина Адамович сообщила журналистке Наталье Радиной. Скорее всего, Статкевича обвинили в мелком хулиганстве, сообщает "
Николай Статкевич исчез вечером 28 апреля. Это произошло накануне несанкционированной акции 1 мая, на которую он призвал граждан.
За эту весну Статкевича уже второй раз нейтрализуют подобным образом перед уличной акцией. Первый раз его задержали сотрудники КГБ перед 25 марта. Тогда они заявляли жене политика, что не имеют о нем никаких сведений.
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Пропавший оппозиционер Николай Статкевич находится в центре изоляции правонарушителей в переулке Окрестина.
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