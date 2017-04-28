В марте отмечен существенный рост промышленного производства: в сравнении с февралем выпуск продукции вырос на 14,0%, с мартом прошлого года - на 6,7%, а в денежном выражении достигнут новый исторический месячный максимум. Благодаря положительной мартовской динамике индекс промпроизводства в формате «за период с начала года» поднялся с 103,1% до 104,3%, а в годовом формате - с 100,9% до 101,6%. Главные драйверы роста - увеличение производства калийных удобрений и нефтепродуктов, имеющих значимый удельный вес в экономике.

Рост производства в марте показан абсолютным большинством промышленных секторов. В сравнении с мартом 2016-го наиболее приросло производство химических продуктов (+25,3%), в первую очередь – калийных удобрений (+43,1%), а также выпуск продукции и услуг в секторе «производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации» (+17,5%) - все в сопоставимых ценах.

В сравнении с февралем самые значительные приросты - в производстве транспортных средств и оборудования (+44,1%, в феврале здесь был наибольший спад), прочих готовых изделий (+36,3%) и нефтепродуктов (+25,4%). Рост производства в нефтепереработке говорит о том, что уже в марте началось возвращение прежних объемов поставок нефти из России после санкционного их ограничения с середины прошлого года в ответ на неполную оплату за природный газ. Рост производства в марте относительно февраля показали практически все секторы белорусской промышленности.

Долларовый эквивалент объема промышленного производства тоже вырос: к соответствующему периоду прошлого года (чему способствовало, кроме физического прироста, укрепление Br-рубля к доллару и рост мировых цен, прежде всего на нефтепродукты), к предыдущему месяцу и в годовом исчислении: в отчетном 12-месячном периоде он поднялся до $42,07 млрд (по итогам календарного 2016-го было чуть больше $40 млрд). Хотя это всего лишь уровень 2007-го.

Статистика за период с начала года

Белстат 24 месяца подряд (2015-й и 2016-й годы) показывал минусовые индексы объема промышленного производства Беларуси в формате «период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года». К концу 2016-го «минусы» начали заметно уменьшаться, а в 2017-м уже пошли «плюсы»: промышленность начала показывать рост к снизившемуся в предыдущие годы объему производства.

Закончилось самое длительное и глубокое падение объема промышленного производства с 90-х, но продолжительность начавшегося плюсового периода в сегодняшних условиях трудно спрогнозировать. Пока что “плюсы” основываются на низкой сравнительной базе – сильном падении в последние 2 года.

В абсолютном большинстве секторов промышленности в I квартале 2017-го выпуск продукции и услуг вырос (в сравнении с соответствующим периодом 2016-го в сопоставимых ценах), особенно в производстве химических продуктов (прежде всего – калийных удобрений) и производстве изделий из дерева и бумаги.

Хотя главный сектор белорусской промышленности (по объему выпуска продукции в денежном исчислении - почти 1/4 ) - производство продуктов питания, показал незначительный рост производства в этом секторе в первые 3 месяца года.

Падение же наибольшее - в одном из существенных секторов промышленности – в производстве продуктов нефтепереработки (I квартал 2017-го к I кварталу 2016-го – 68,0 %): сказалось ограничение поставок нефти Россией.

При этом удельный вес нефтепереработки в общем объеме промышленного производства в I квартале снизился за год незначительно, чему способствовали выросшие цены в нефтяном секторе, поднявшие объем производства в денежном выражении при его сильном физическом падении.

В I квартале промышленными предприятими Беларуси произведено продукции (и услуг) на Br21,06 млрд. Это рекордное значение среди таких же периодов всех предыдущих лет - благодаря инфляции.

Но в долларовом эквиваленте ($11,02 млрд) сегодняшний уровень – чуть выше кризисного 2009-го. Хотя с прошлого года произошел существенный рост благодаря укреплению Br-рубля к доллару и росту мировых цен на калийные удобрения и нефтепродукты.

Да и в целом долларовый дефлятор уже стал плюсовым – пошел $-инфляционный прирост номинального показателя объема промпроизводства в денежном выражении: в январе-марте долларовые цены выросли, в целом по промышленности, на 15,5% (к соответствующему периоду прошлого года). Это даже больше, чем рост цен в Br-рублях (+8,1%). Это результат укрепления Br-рубля к доллару и глобального роста долларовых цен на многие товары за год.

Помесячная статистика

Последние 6 месяцев промышленность показывает плюсовые индексы (к соответствующему месяцу прошлого года), а в 4-х месяцах - более +5%, в том числе и в отчетном: индекс промпроизводства марта 2017-го – 106,7% (+6,7% к марту 2016-го). Этот месяц стал наилучшим по динамике за более чем 2 года.

Наибольший прирост отмечен в производстве химических продуктов (особенно калийных удобрений - +43,1%). Если бы не 27%-й “минус” в секторе “производство нефтепродуктов”, общий “плюс” по итогам марта был бы еще больше.

В сравнении с февралем выпуск промышленной продукции в марте вырос очень сильно - на 14,0% в сопоставимых ценах.

Причем наибольший прирост показан в производстве транспортных средств и оборудования (во многом благодаря тому, что в феврале в этом секторе было наибольшее падение), производстве прочих готовых изделий, а также в производстве нефтепродуктов. Рост нефтепереработки в марте относительно февраля говорит о том, что уже в марте началось возобновление поставок нефти из России в прежних объемах.

Рост производства в марте относительно февраля показали практически все секторы промышленности.Снижение - только в секторе "снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой...", что объясняется завершением отопительного сезона.

Объем промышленного производства в денежном выражении в отчетном марте - Br7,538 млрд. Это новый исторический максимум показателя. В феврале было Br6,671 млрд. Номинальный рост – на 13,0%.

Долларовый эквивалент мартовского объема - $3,982, февральского – $3,526 млрд. В феврале 2016-го $-эквивалент упал, было, ниже $3 млрд – это стало «дном» текущего кризиса.

Исторический максимум месячного объема промышленного производства в Беларуси - $6,764 млрд (в марте 2012-го).

Годовая статистика

Два месяца назад промышленность Беларуси вышла из красной зоны”: завершился самый длительный (20-месячный) с 90-х период минусовых годовых индексов объема промышленного производства. А в отчетном 12-месячном периоде «апрель 2016-го - март 2017-го» плюсовое значение годового индекса увеличилось: объем промпроизводства вырос к соответствующему периоду год назад на 1,6% в сопоставимых ценах.

Сегодняшний объем промпроизводства реально, без учета инфляционной составляющей, соответствует, примерно уровню 2011-го, и ниже исторически максимального, сложившегося в 2012-13 гг., почти на 10%.

За год (за последние 12 месяцев, “апрель 2016-го - март 2017-го”) предприятия промышленности Беларуси выпустили товаров и услуг на Br81,80 млрд.

Долларовый эквивалент объема годового промышленного производства последние 3 месяца растет после достижения кризисного «дна» показателя по итогам 2016-го: в отчетном 12-месячном периоде он составил $42,07 млрд, что, однако, ниже годового объема даже 2007-го.

Рекодное же значение $-эквивалента годового объема промпроизводства Беларуси остается прежним и недосягаемым - $74 млрд в 2012-м. $-эквивалент календарного 2016-го - $40,2 млрд, 2015-го - $46,8 млрд, 2014-го - $65,4 млрд, 2013-го - $68,1 млрд, 2009-го - $46,2 млрд, 2008-го - $62,1 млрд.

Динамика промышленного производства будет улучшаться благодаря возвращению прежних высоких объемов поставки нефти в Беларусь.