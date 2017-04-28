В Беларуси с 1 мая вслед за БПМ вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, обновленные их размеры будут действовать до 31 июля.
Кроме того, с 1 мая увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста
Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
вид пенсии или надбавки
с 1 мая
до 1 мая
минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты
171,18
170,25
социальная пенсия инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства
202,20
198,11
инвалидам с детства 2 группы
174,63
171,10
инвалидам 2 группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
156,25
153,09
инвалидам 3 группы
137,87
135,08
лицам, достигшим возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55
91,91
90,05
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвертой
147,06
156,25
174,63 202,20
144,08
153,09
171,10
198,11
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет
34,47
45,96
33,77
45,03
Обычные трудовые пенсии по возрасту пока остаются прежними: эти выплаты изменяются только раз в год на основании президентского указа.
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