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Как в Беларуси с 1 мая изменятся минимальные трудовые и социальные пенсии

29.04.2017 15:23 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 мая вслед за БПМ вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, обновленные их размеры будут действовать до 31 июля.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кроме того, с 1 мая увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

вид пенсии или надбавки с 1 мая до 1 мая
минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты 171,18 170,25
социальная пенсия инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства 202,20 198,11
инвалидам с детства 2 группы 174,63 171,10
инвалидам 2 группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 156,25 153,09
инвалидам 3 группы 137,87 135,08
лицам, достигшим возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 91,91 90,05
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвертой

147,06
156,25
174,63 202,20

144,08
153,09
171,10
198,11

доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет
80 лет

34,47

45,96

33,77

45,03

Обычные трудовые пенсии по возрасту пока остаются прежними: эти выплаты изменяются только раз в год на основании президентского указа.

 
 
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В Беларуси с 1 мая вслед за БПМ вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, обновленные их размеры будут действовать до 31 июля.

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