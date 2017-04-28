В Беларуси с 1 мая вслед за БПМ вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, обновленные их размеры будут действовать до 31 июля.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кроме того, с 1 мая увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

вид пенсии или надбавки с 1 мая до 1 мая минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты 171,18 170,25 социальная пенсия инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства 202,20 198,11 инвалидам с детства 2 группы 174,63 171,10 инвалидам 2 группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 156,25 153,09 инвалидам 3 группы 137,87 135,08 лицам, достигшим возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 91,91 90,05 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвертой 147,06

156,25

174,63 202,20 144,08

153,09

171,10

198,11 доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет

80 лет 34,47 45,96 33,77 45,03

Обычные трудовые пенсии по возрасту пока остаются прежними: эти выплаты изменяются только раз в год на основании президентского указа.