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Обзор кредитов наличными: как снижение ставки рефинансирования повлияло на предложения банков

29.04.2017 14:08 — Разное | Tut.by  
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В середине апреля на 1% была снижена ставка рефинансирования. Это повлияло и на потребительские кредиты, банки стали снижать процентные ставки по ним. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились условия по заемным наличным.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нацбанк 19 апреля снизил ставку рефинансирования с 15% до 14%. Напомним, что это уже 4-е снижение с начала года, а сама ставка за этот период стала меньше на 3%. Вслед за снижением ставки рефинансирования банки в очередной раз снизили ставки по кредитам. FINANCE.TUT.BY проанализировал рынок потребительских кредитов и посмотрел, какие изменения произошли. Напомним, что нас интересуют только кредиты без скрытых комиссий, обязательных страховок и дополнительного обеспечения.

Главные выводы, которые мы сделали:

  • за месяц, который прошел с момента прошлого анализа, кредиты стали дешевле на 1−3,5%. Сейчас банки в основном предлагают кредиты со ставкой до 20%. В целом же по рынку ставки составляют от 11,5% до 23,5%;
  • самую маленькую ставку предлагает Банк БелВЭБ. По кредиту «Спрынтар» ставка будет зависеть от срока договора. Оформить кредит, например на срок до 6 месяцев, можно под ставку 11,5%, на срок до года — под 14,5%;
  • у Банка «Решение» (Трастбанк) действуют специальные условия по кредиту «Подаркам быть». Ставка по кредиту составляет 20,8%, но на первые два месяца после получения кредита она будет снижена до 11,99%. Подобное предложение есть сейчас и у БПС-Сбербанка — первые 6 месяцев ставка будет составлять 13%, в то время как основная ставка — 17,5%;
  • самую большую сумму кредита можно найти у МТБанка, Банка «Москва-Минск» — 15 000 рублей. А вот Беларусбанк сейчас ограничивает максимальную сумму кредита только платежеспособностью клиента;
  • самый выгодный ежемесячный платеж для кредита на 1000 рублей на 12 месяцев по-прежнему предлагает Банк БелВЭБ — 90,73 рубля. Белинвестбанк предлагает самую маленькую переплату — 76 рублей.

Банк, кредит

Текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях)

Срок кредита, максимальная сумма

Максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту (для варианта 1000 рублей на 12 месяцев)

Альфа-Банк,
кредит под 18%
Отправить заявку

18%

до 12 месяцев,

до 1500 рублей

91,68,

100,16

Банк БелВЭБ, «Спрынтар»

11,5% для срока до 6 месяцев,
14,5% для срока от 7 до 12 месяцев,
16,5% для срока от 13 до 48 месяцев (1,5% -3,5%)

до 48 месяцев, до 10 000 рублей

90,02,

80,24

Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»

23,5 (-1,5%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей

94,32,

131.84

Банк Москва-Минск,
«на ЛИЧНОЕ»

20%

до 48 месяцев, до 15 000 рублей

92,63,

111,56

Банк «Решение»,
«Подаркам быть»

11,99% (+1,99%) первые 2 месяца, потом 20,8% (-1,2%)

до 48 месяцев, до 7000 рублей

55,72*,

205,98

Беларусбанк,
потребительский кредит

от 15−19% (-1%) (в зависимости от срока)

до 60 месяцев, не ограничена

103,41,

87,50

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

15,5−17% (-1%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей

104,84,

76

Белорусский Народный Банк,
«Оранжевая мечта»
Отправить заявку

18%

до 36 месяцев, до 10 000 рублей

91,68,

100,16

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»

13% первые 6 месяцев,
потом 17,5% (-3%)

до 60 месяцев, до 6000 рублей

92,87,

114,44

БТА Банк,
«Легкий»

19% (-1%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей

92,16,

105.92

Идея Банк,
«Простой»
Отправить заявку

45%

до 36 месяцев, до 10 000 рублей

105,1,

260,15

МТБанк,
«Проще простого»
Отправить заявку

19%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей

92,16,

105,92

Паритетбанк,
потребительский кредит
Отправить заявку

18−20%

до 72 месяцев, до 5000 рублей

99,29,

92,24

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»

15% (-3%)

до 12 месяцев, до 4000 рублей

95,83,

81,26

Цептер Банк,
«На удачу»

19,5% (-2,5%)

до 36 месяцев, до 5000 рублей

99,58,

105,63

Франсабанк,
«Возможно все»

20%

до 84 месяцев, до 10 000 рублей

92,63,

111,56

Уточним, что для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
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В середине апреля на 1% была снижена ставка рефинансирования. Это повлияло и на потребительские кредиты, банки стали снижать процентные ставки по ним. FINANCE.TUT.BY...

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