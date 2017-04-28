В середине апреля на 1% была снижена ставка рефинансирования. Это повлияло и на потребительские кредиты, банки стали снижать процентные ставки по ним. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились условия по заемным наличным.
Нацбанк 19 апреля снизил ставку рефинансирования с 15% до 14%. Напомним, что это уже 4-е снижение с начала года, а сама ставка за этот период стала меньше на 3%. Вслед за снижением ставки рефинансирования банки в очередной раз снизили ставки по кредитам. FINANCE.TUT.BY проанализировал рынок потребительских кредитов и посмотрел, какие изменения произошли. Напомним, что нас интересуют только кредиты без скрытых комиссий, обязательных страховок и дополнительного обеспечения.
Главные выводы, которые мы сделали:
за месяц, который прошел с момента прошлого анализа, кредиты стали дешевле на 1−3,5%. Сейчас банки в основном предлагают кредиты со ставкой до 20%. В целом же по рынку ставки составляют от 11,5% до 23,5%;
самую маленькую ставку предлагает Банк БелВЭБ. По кредиту «Спрынтар» ставка будет зависеть от срока договора. Оформить кредит, например на срок до 6 месяцев, можно под ставку 11,5%, на срок до года — под 14,5%;
у Банка «Решение» (Трастбанк) действуют специальные условия по кредиту «Подаркам быть». Ставка по кредиту составляет 20,8%, но на первые два месяца после получения кредита она будет снижена до 11,99%. Подобное предложение есть сейчас и у БПС-Сбербанка — первые 6 месяцев ставка будет составлять 13%, в то время как основная ставка — 17,5%;
самую большую сумму кредита можно найти у МТБанка, Банка «Москва-Минск» — 15 000 рублей. А вот Беларусбанк сейчас ограничивает максимальную сумму кредита только платежеспособностью клиента;
самый выгодный ежемесячный платеж для кредита на 1000 рублей на 12 месяцев по-прежнему предлагает Банк БелВЭБ — 90,73 рубля. Белинвестбанк предлагает самую маленькую переплату — 76 рублей.
Банк, кредит
Текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях)
Срок кредита, максимальная сумма
Максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту (для варианта 1000 рублей на 12 месяцев)
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