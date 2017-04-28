В середине апреля на 1% была снижена ставка рефинансирования. Это повлияло и на потребительские кредиты, банки стали снижать процентные ставки по ним. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились условия по заемным наличным.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нацбанк 19 апреля снизил ставку рефинансирования с 15% до 14%. Напомним, что это уже 4-е снижение с начала года, а сама ставка за этот период стала меньше на 3%. Вслед за снижением ставки рефинансирования банки в очередной раз снизили ставки по кредитам. FINANCE.TUT.BY проанализировал рынок потребительских кредитов и посмотрел, какие изменения произошли. Напомним, что нас интересуют только кредиты без скрытых комиссий, обязательных страховок и дополнительного обеспечения.

Главные выводы, которые мы сделали:

за месяц, который прошел с момента прошлого анализа , кредиты стали дешевле на 1−3,5%. Сейчас банки в основном предлагают кредиты со ставкой до 20%. В целом же по рынку ставки составляют от 11,5% до 23,5%;

, кредиты стали дешевле на 1−3,5%. Сейчас банки в основном предлагают кредиты со ставкой до 20%. В целом же по рынку ставки составляют от 11,5% до 23,5%; самую маленькую ставку предлагает Банк БелВЭБ. По кредиту «Спрынтар» ставка будет зависеть от срока договора. Оформить кредит, например на срок до 6 месяцев, можно под ставку 11,5%, на срок до года — под 14,5%;

у Банка «Решение» (Трастбанк) действуют специальные условия по кредиту «Подаркам быть». Ставка по кредиту составляет 20,8%, но на первые два месяца после получения кредита она будет снижена до 11,99%. Подобное предложение есть сейчас и у БПС-Сбербанка — первые 6 месяцев ставка будет составлять 13%, в то время как основная ставка — 17,5%;

самую большую сумму кредита можно найти у МТБанка, Банка «Москва-Минск» — 15 000 рублей. А вот Беларусбанк сейчас ограничивает максимальную сумму кредита только платежеспособностью клиента;

самый выгодный ежемесячный платеж для кредита на 1000 рублей на 12 месяцев по-прежнему предлагает Банк БелВЭБ — 90,73 рубля. Белинвестбанк предлагает самую маленькую переплату — 76 рублей.

Банк, кредит Текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях) Срок кредита, максимальная сумма Максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту (для варианта 1000 рублей на 12 месяцев) Альфа-Банк,

кредит под 18%

Отправить заявку 18% до 12 месяцев, до 1500 рублей 91,68, 100,16 Банк БелВЭБ, «Спрынтар» 11,5% для срока до 6 месяцев,

14,5% для срока от 7 до 12 месяцев,

16,5% для срока от 13 до 48 месяцев (1,5% -3,5%) до 48 месяцев, до 10 000 рублей 90,02, 80,24 Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный» 23,5 (-1,5%) до 12 месяцев, до 5000 рублей 94,32, 131.84 Банк Москва-Минск,

«на ЛИЧНОЕ» 20% до 48 месяцев, до 15 000 рублей 92,63, 111,56 Банк «Решение»,

«Подаркам быть» 11,99% (+1,99%) первые 2 месяца, потом 20,8% (-1,2%) до 48 месяцев, до 7000 рублей 55,72*, 205,98 Беларусбанк,

потребительский кредит от 15−19% (-1%) (в зависимости от срока) до 60 месяцев, не ограничена 103,41, 87,50 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 15,5−17% (-1%) до 60 месяцев, до 10 000 рублей 104,84, 76 Белорусский Народный Банк,

«Оранжевая мечта»

Отправить заявку 18% до 36 месяцев, до 10 000 рублей 91,68, 100,16 БПС-Сбербанк,

«Пора действовать» 13% первые 6 месяцев,

потом 17,5% (-3%) до 60 месяцев, до 6000 рублей 92,87, 114,44 БТА Банк,

«Легкий» 19% (-1%) до 60 месяцев, до 10 000 рублей 92,16, 105.92 Идея Банк,

«Простой»

Отправить заявку 45% до 36 месяцев, до 10 000 рублей 105,1, 260,15 МТБанк,

«Проще простого»

Отправить заявку 19% до 12 месяцев, до 15 000 рублей 92,16, 105,92 Паритетбанк,

потребительский кредит

Отправить заявку 18−20% до 72 месяцев, до 5000 рублей 99,29, 92,24 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт» 15% (-3%) до 12 месяцев, до 4000 рублей 95,83, 81,26 Цептер Банк,

«На удачу» 19,5% (-2,5%) до 36 месяцев, до 5000 рублей 99,58, 105,63 Франсабанк,

«Возможно все» 20% до 84 месяцев, до 10 000 рублей 92,63, 111,56

Уточним, что для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси: