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Видеофакт: спидкуберы из трех стран соревнуются в Минске

29.04.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В чемпионате, который уже во второй раз проходит в БГУ, приняли участие более 70 школьников из Беларуси, России и Украины.

Конкурсанты соревнуются в различных категориях: сборке кубика Рубика ногами, вслепую, одной рукой и пирамидки Рубика с разным количеством граней.

Видеофакт: спидкуберы из трех стран соревнуются в Минске
© Фото: профиль Феликса Земдегса в Facebook
Австралиец поставил новый рекорд мира по кубику Рубика – 4,73 секунды

В чемпионате выступит самая молодая спидкуберша из России — четырехлетняя Варвара Берлинде.

Фиксирует результаты соревнований представитель всемирной некоммерческой организации WCA (World Cube Association) Илья Терешко. Организатором выступило управление воспитательной работы с молодежью.

В прошлом году в рамках соревнований второкурсник ФРиКТ Павел Юшкевич установил два новых рекорда Беларуси по спидкубингу.

 
 
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Международный чемпионат по спидкубингу (сборке кубика Рубика) проходит в БГУ. Смотрите на видео, как собирают кубик меньше чем за минуту.

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