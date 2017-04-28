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Видеофакт: спидкуберы из трех стран соревнуются в Минске
29.04.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь
В чемпионате, который уже во второй раз проходит в БГУ, приняли участие более 70 школьников из Беларуси, России и Украины.
Конкурсанты соревнуются в различных категориях: сборке кубика Рубика ногами, вслепую, одной рукой и пирамидки Рубика с разным количеством граней.
В чемпионате выступит самая молодая спидкуберша из России — четырехлетняя Варвара Берлинде.
Фиксирует результаты соревнований представитель всемирной некоммерческой организации WCA (World Cube Association) Илья Терешко. Организатором выступило управление воспитательной работы с молодежью.
В прошлом году в рамках соревнований второкурсник ФРиКТ Павел Юшкевич
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Международный чемпионат по спидкубингу (сборке кубика Рубика) проходит в БГУ. Смотрите на видео, как собирают кубик меньше чем за минуту.
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