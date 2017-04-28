В чемпионате, который уже во второй раз проходит в БГУ, приняли участие более 70 школьников из Беларуси, России и Украины.

Конкурсанты соревнуются в различных категориях: сборке кубика Рубика ногами, вслепую, одной рукой и пирамидки Рубика с разным количеством граней.

В чемпионате выступит самая молодая спидкуберша из России — четырехлетняя Варвара Берлинде.

Фиксирует результаты соревнований представитель всемирной некоммерческой организации WCA (World Cube Association) Илья Терешко. Организатором выступило управление воспитательной работы с молодежью.

В прошлом году в рамках соревнований второкурсник ФРиКТ Павел Юшкевич установил два новых рекорда Беларуси по спидкубингу .