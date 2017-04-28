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Календарь акции "День скидок" в Минске: май 2017

29.04.2017 16:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В мае Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома продолжает популярную у минчан акцию "День скидок". К акции присоединяются новые торговые организации, крупнейшие универмаги продолжают предоставлять максимальные скидки держателям своих дисконтных карт.

В этом месяце без распродаж не обойдется ни один день. Чтобы не запутаться и выбрать наиболее удачное время и место для покупок – воспользуйтесь инфографикой Sputnik.

 
 
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Календарь дней скидок на непродовольственные товары в крупнейших минских универмагах и торговых центрах в май 2017 года – в инфографике Sputnik.

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