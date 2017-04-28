В мае Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома продолжает популярную у минчан акцию "День скидок". К акции присоединяются новые торговые организации, крупнейшие универмаги продолжают предоставлять максимальные скидки держателям своих дисконтных карт.

В этом месяце без распродаж не обойдется ни один день. Чтобы не запутаться и выбрать наиболее удачное время и место для покупок – воспользуйтесь инфографикой Sputnik.