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Toyota показала новый двигатель Dynamic Force. Двести лошадиных сил безо всяких турбин

29.04.2017 16:14 — Разное | Tut.by  
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О том, что Toyota готовит к дебюту новое семейство двигателей и коробок передач, AUTO.TUT.BY уже сообщал. Среди них будет линейка бензиновых моторов Dynamic Force с непосредственным впрыском.


Первенцем нового двигательного семейства (в общей сложности речь идет о 17 версиях девяти моторов) станет бензиновая «четверка» объемом 2,5 л. На проходящем в эти дни симпозиуме мотористов в Вене Toyota озвучила некоторые характеристики нового агрегата — как и остальные бензиновые моторы линейки Dynamic Force (к слову, разработку дизелей в Toyota приостановили), разработан он специально для модульной платформы TNGA, на основе которой компания создала уже три модели: это Prius нового поколения, «паркетник» CH-R и показанная в начале года в Детройте новая Camry для американского рынка.

Японцы обещают, что новая «четверка» будет одним из самых эффективных ДВС на рынке с термическим КПД, достигающим 40%. А еще разработчики говорят о полностью новой конструкции, позволяющей улучшить газообмен, увеличить скорость сгорания топлива и уменьшить потери на трение, добившись тем самым прироста отдачи и снижения расхода по сравнению с нынешними бензиновыми моторами на моделях Toyota.


Известно, что у новой атмосферной 2,5-литровой «четверки», оснащенной системой изменения фаз газораспределения и которая в переходных режимах может работать по циклу Аткинсона с поздним закрытием впускных клапанов, расход топлива снижен на 16%. Развивает двигатель 205 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, но его также проектировали в расчете на использование в составе гибридной установки — отдача в этом случае снижена до 178 сил и 221 Нм.

О том, когда новая «четверка» Dynamic Force появится на серийных моделях Toyota, пока неизвестно, но и без того ясно, что внедрение моторов не за горами.

 
 
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Toyota анонсировала линейку бензиновых двигателей нового поколения. Атмосферный мотор будет развивать 205 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.

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