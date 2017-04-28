В Октябрьском районе Минска задержали 55-летнего мужчину, который мошенническим способом завладевал чужими автомобилями по всей республике. Известно, что от его действий пострадали более 10 человек.

Милиция рассказала об одном случае: автомобилист разместил объявление о продаже Peugeot 605 в интернете. Ему позвонил мужчина и предложил приобрести автомобиль в рассрочку. Продавец согласился: был заключен договор займа, по которому покупатель должен был рассчитаться за авто в течение 4 месяцев. Но после того оформления документов и получения машины покупатель пропал и не отвечал на звонки.

Выяснилось, что покупатель — житель Добруша Гомельской области, он был ранее судим. В настоящее время задержанный находится в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.