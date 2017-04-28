

фото reuters

Комитет госбезопасности Беларуси задержал ряд руководителей Транспортной инспекции Министерства транспорта.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГБ задержал руководство Транспортной инспекции Минтранса Комитет госбезопасности Беларуси задержал ряд руководителей Транспортной инспекции Министерства транспорта.

Как сообщает КГБ, установлено, что с 2015 г. начальник инспекции Л. Лемеш и его заместитель А. Куцаев при содействии подчиненных сотрудников поставили на «поток» систему «торговли» разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое разрешение в зависимости от его категории.Только с декабря 2016 г. по апрель 2017 г. зафиксировано 10 фактов получения А. Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. 13 апреля 2017 г. при получении очередного вознаграждения в размере 500 евро и 110 долларов от представителей отечественной транспортной компании через начальника Гродненского филиала С. Грудзинского А. Куцаев был задержан с поличным. Впоследствии задержаны и остальные участники коррупционной схемы.В качестве постоянных посредников, предоставлявших Л. Лемешу и А. Куцаеву «клиентов», установлены начальник Гомельского филиала Транспортной инспекции С. Чучвага, начальник Гродненского филиала инспекции С. Грудзинский и его заместитель В. Замаро, близкий знакомый А. Куцаева А. Киряков.В отношении указанных лиц возбуждено 10 уголовных дел по ст. 430 («получение взятки»), 431 («дача взятки»), 209 («мошенничество») УК Республики Беларусь, к ряду фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО КГБ.Кроме того, выявлена налаженная в Гомельской области система вымогательства у иностранных водителей взяток «за беспрепятственный проезд». Инспекторы получали деньги в ходе транспортного контроля в районе н.п. Селище Добрушского района, после чего по оговоренной схеме распределяли их по всей вертикали областной инспекции – от региональных специалистов до начальника Гомельского филиала С. Чучваги.Помимо начальника Гомельского филиала Транспортной инспекции С. Чучваги, по указанным фактам задержаны еще четыре специалиста, в отношении которых возбуждено 2 уголовных дела по ст. 430 («получение взятки») УК Беларуси.Материалы уголовных дел переданы для дальнейшего расследования в Следственный комитет Беларуси.