«Мы дошли до каждого. Если до кого и не дозвонились, то еще сделаем это и предложим вакансию», — говорит начальник управления по труду, занятости и соцзащите Витебского горисполкома Марина Будкевич. И хотя службы занятости пытаются пристроить всех нетрудоустроенных, в стране уже третий месяц подряд растет число безработных. Журналисты FINANCE.TUT.BY посмотрели, что происходит в центрах занятости накануне 1 мая — дня, когда в Беларуси по поручению президента не должно остаться безработных.



Фото: Игорь Матвеев

Витебск: «Мужчина просил помочь найти работу. Мы нашли. До сих пор не пришел к нанимателю»

В начале девятого утра возле центра занятости в Витебске стоит зеленый автобус. В нем сидят люди в рабочей одежде, в основном среднего возраста.

— В колхоз на общественные работы едем. Когда нет дождя, то собираем камни на поле. Но сегодня плохая погода, наверное, отправят на ферму, — поясняет женщина-бригадир. По ее словам, на весенне-полевые общественные работы в сельхозпредприятие «Липовцы» ежедневно отправляется около 30 человек.



Фото: Игорь Матвеев

В самом здании центра занятости никаких очередей и ажиотажа. Возле дверей к одному из специалистов сидят две женщины, ожидая, когда можно будет зайти.

После распоряжения президента витебские власти уточнили списки людей, которые должны были платить налог по декрету № 3, и предложили работу всем желающим, уточняет заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите горисполкома Марина Будкевич.

— Уже проделан огромный кусок работы, — отметила Марина Будкевич. — За полтора месяца мы провели три расширенные ярмарки вакансий , в которых участвовало 90 нанимателей, они представили почти 1000 вакансий.

По ее словам, после первых двух ярмарок найти работу смогли 135 человек. Большинство из них пошли на фабрики «Знамя индустриализации», «Белвест», «Марко», «Красный Октябрь». Некоторых горожан взяли в резерв — то есть им могут предложить работу, когда на предприятии освободится место.

— Мы дошли до каждого, — говорит Марина Будкевич. — Если до кого и не дозвонились, то еще дозвонимся и предложим вакансию. Конечно, если у человека пожелание быть юристом или экономистом, а вакансий таких сегодня нет, и он год и более не трудился, то, по закону о занятости, предложим ему любую работу, в том числе и рабочие профессии. Это не значит, что мы заставляем туда человека идти, но предлагаем вакансию.

Марина Будкевич отмечает, что в последнее время количество обращений в центр занятости увеличилось.

— «Подстегнул» декрет № 3, — считает Марина Будкевич. — Уровень зарегистрированной безработицы в Витебске в начале года составлял 1,1% от экономически активного населения. А на 1 апреля уже был 1,5%, то есть граждане стали активнее обращаться к нам за помощью. На 1 мая уровень безработицы будет ниже, но точную цифру смогу назвать позже.



Коридоры центра занятости практически пусты, очередей нет. Фото: Игорь Матвеев

Начальник отдела содействия трудоустройству управления по труду, занятости и соцзащите Витебского горисполкома Светлана Королева рассказывает, что людям старше 40 лет найти работу гораздо сложнее, чем их более молодым соискателям.

— Мне запомнилась история 58-летнего мужчины. У него была проблема с пропиской и документами. Образование — базовое. Стал рассказывать, как ему трудно без работы. Нет даже денег на проезд, в центр города по каким-то делам ходит пешком, а живет далеко — где-то в частном секторе. Я начала искать варианты, как ему помочь, обзванивать всех. И в марте после ярмарки вакансий мы его устроили — в школу дворником. И вот он там второй месяц работает. Руководство школы говорит, что работает хорошо, никаких претензий к нему нет.

Но некоторые соискатели так и не доходят до нанимателей.

— К примеру, такой совсем свежий случай. Мужчина, который имеет судимость, пришел на прием в облисполком. Просит: «Помогите найти работу!». Мы ее нашли. Но он до сих пор не пришел — ни к нам, ни к потенциальному нанимателю. Так ему, видимо, нужна работа.



Витебский городской центр занятости. Фото: Игорь Матвеев

Светлана Королева приводит и истории тех, чьи поиски работы закончились удачно.

— Например, в феврале на прием к помощнику президента — главному инспектору по Витебской области Александр Позняку пришел 58-летний мужчина. По специальности он электрослесарь, но трудился вахтером, а в последние два года вообще не работал. Он хотел устроиться монтером на железной дороге. И в апреле такую работу ему нашли. Сейчас мужчина трудится на Витебской дистанции пути, — рассказывает Светлана Королева.

На прием к зампредседателя горисполкома приходила 47-летняя женщина, по диплому — воспитатель. Последнее место работы — трамвайно-троллейбусное управление. Но оттуда пришлось уйти — окончился срок трудового договора. После того как женщина обратилась в центр занятости и привлекла к своей проблеме внимание вице-мэра, ей нашли место продавца в одном из магазинов сети «Веста».

Минск: «Если в ближайшее время не найду работу, то уеду домой в Узду»

В столичном межрайонном отделе трудоустройства «Московский, Октябрьский» в очередях у кабинетов специалистов с утра было несколько десятков человек. Безработных явно не уменьшилось за месяц .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Марат и Сергей ищут работу водителя: первый ходит в отдел трудоустройства полтора месяца, второй — почти месяц. Оба — с солидным опытом работы.

— Целый месяц искал работу, не могу найти! И ходил в компании, и тут на компьютере сижу почти каждый день. Нахожу вакансию, звоню. Говорят подъезжать, а потом спрашивают, сколько мне лет, и отказывают, — рассказывает 54-летний Марат. — Лично мне недавно пришло приглашение на общегородскую ярмарку вакансий с формулировкой «для решения вопроса трудоустройства вам необходимо принять участие в данном мероприятии». Но вопрос с трудоустройством не решился. Народу было — не пробиться! Но ничего не нашел. Брали только водителей-международников, а куда я уже поеду? Мне б работу здесь хотя бы на 550 рублей найти.

— На шесть, минимум, — поднимает ставку его приятель Сергей. — Заплатить за коммунальные, и цены постоянно растут.

У 50-летнего Игоря похожая ситуация: пошел бы водителем, но из-за возраста не берут. Раньше работал грузчиком, но уволился из-за конфликта с руководителем. Теперь признает, что поступил неправильно.

— Разнорабочих ищут только до 47 лет, водителей — до 35−40. А мне 50. Что, я уж такой старый? Живу в Минске на квартире, если в ближайшее время не найду работу, уеду домой в Узду. Мой брат двоюродный, как уволился из автопарка, три месяца не мог трудоустроиться, пока его по знакомству не взяли в скорую.

Игорь говорит, что на первое время согласен и на временные работы, где платят, как правило, «минималку» в 265 рублей. Но такой вариант мужчине не предлагали.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У 18-летней Славяны другие проблемы: после школы устроиться сложно, да и не совсем понятно, чего больше хочется. Специального образования у девушки нет, зато работа, которую хотелось бы сменить, уже есть — оператор колл-центра. Славяна надеется, что в отделе ей помогут не только определиться с профессией, но и с трудоустройством — желательно на зарплату от 500 рублей. Девушка разместила резюме на нескольких сайтах по поиску работы, но там «много шарашкиных контор».

— Обещают заоблачную зарплату — от 700 до 1000 рублей! Я ходила на собрание, там объясняли все очень путано: якобы если ты пришел в одну квартиру, то у тебя уже 400 рублей в кармане, — скептически отмечает девушка.

33-летняя Виктория обзавелась двумя образованиями и знанием иностранного, пять лет отработала в школе, но сейчас не может найти подходящее место.

— Работодатели говорят, не стесняясь: «У вас такой возраст, а детей нет, вы в любой момент можете оказаться чуть-чуть беременной». Или спрашивают, когда я замуж выйду. А как я могу сказать? Я женщина привлекательная, позовут — так хоть завтра.

Виктория подсчитала: для того чтобы обеспечивать себя, 500 долларов ей не надо. Хватит и 350.

— Зарплата должна быть достаточной, чтобы оплатить «коммуналку» и не экономить на еде. Я пробовала, но дешевый кофе пить же невозможно! И чтобы можно было купить проездной, и белую рубашку раз в два месяца. Потому что потом она теряет вид, знаю как женщина. А в магазине хорошую вещь дешевле 500 рублей не купишь.

Идти на временные работы Виктория не хочет. «Девять лет на образование потратила, чтобы ехать в Ботсад?» — говорит она. Если в центре занятости с работой не помогут, то Виктория будет ждать до лета: ее готовы взять в лагерь от предприятия — работа по графику «три через три», и за два месяца можно заработать около 1600 рублей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Многодетная мать Елена ищет работу больше полугода, но везде одни и те же вопросы: «Сколько у вас детей? Какого они возраста?» Но не искать работу и посвятить себя исключительно воспитанию детей женщина не может:

— Я разведена. Супруг у меня… TUT.BY писал про разведенных жен дипломатов: бывший муж зарабатывает огромные деньги, а у бывших жен — копейки, а не алименты. У меня похожая ситуация. Экс-супруг зарабатывает 3000 евро, а у меня на троих детей — бюджет прожиточного минимума.

Женщина говорит, что активно самостоятельно ищет работу. Она хочет устроиться в госструктуру, где «работала и раньше».

— В отдел трудоустройства пришла, только чтобы не было лишних вопросов. На то, что здесь мне помогут найти хорошую высокооплачиваемую работу, не слишком-то рассчитываю, — говорит Елена.

Могилев: «Вакансий достаточно, чтобы заработать на кусок хлеба»

В центре занятости Могилева наплыва соискателей нет — учреждение работает в обычном режиме. Безработные привычно ждут своей очереди на консультацию к специалистам. Кто-то уже нашел работу — пришел сняться с учета.

— Это же стыдоба какая — мужику быть без работы, на шее у жены сидеть, детей объедать, — эмоционально буркнул на бегу мужчина, уже выходящий из здания. И уточнил, что работу уже нашел.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Могилевчанка, внимательно изучающая стенд с вакансиями, сказала лишь, что ищет работу для себя — хочет сменить, так как нынешняя зарплата ее не устраивает.

Разговорчивым оказался 40-летний инвалид 2-й группы Андрей. Мужчина работал в Могилеве, Бобруйске, Минске слесарем-сборщиком, дворником. Например, на специализированном предприятии «Тифлос» в Могилеве, где работают инвалиды по зрению, собирал розетки, вилки. Последние 10 лет не работал — жил на пенсию. Теперь получил квартиру и решил снова трудоустроиться.

— Так получилось, что я остался без жилья и даже без прописки. Не поверите — по подвалам ночевал, всякого в жизни повидал. 11 лет добивался жилья — и вот получил. Теперь нужно «коммуналку» платить. Пенсии на это хватит, а жить на что? — рассказывает мужчина.

В центр занятости он пришел за консультацией, но сразу ему не помогли — у мужчины не было справки из МРЭК. Андрей готов идти в дворники, но только не на «Тифлос» — говорит, там нет ни заказов, ни зарплаты.

Отсутствие ажиотажа в центрах занятости связывают с тем, что при администрациях районов создали комиссию по трудоустройству.

Чиновники получили от налоговой списки могилевчан, которые в 2015 году не были налогоплательщиками. Всех этих людей обзвонили уточнить, у кого нет работы сейчас, в 2017 году, и пригласили на встречу, чтобы помочь трудоустроиться, рассказал замглавы администрации Ленинского района Могилева Андрей Кашевский.

В Ленинском районе нуждающихся в трудоустройстве оказалось 2822 человека. Из них немногие сами приходили в комиссию при горисполкоме за помощью в поиске работы. Тогда чиновники обзвонили всех и пригласили в администрацию. Первая такая встреча в администрации района прошла 26 апреля. На нее приглашали 46 человек, согласились прийти пятнадцать, а пришли — семеро.

— Мы предлагаем разные варианты — не только трудоустроиться здесь и сейчас. Можно пройти бесплатное обучение, взять безвозмездную субсидию на открытие своего дела, переехать в сельскую местность и трудоустроиться там, — рассказал Андрей Кашевский.

Из семи человек, которые пришли к чиновникам, на предложенные вакансии согласились двое: работать дворником в детском саду и воспитателем. Одного человека отправили на комиссию, чтобы получить инвалидность — у мужчины серьезные проблемы со зрением. Водитель всех категорий транспорта сказал, что будет выбирать из двадцати предложенных вакансий на могилевских предприятиях по принципу, где больше заплатят. А другой водитель категорически настаивал на смене профессии — хочет быть исключительно сторожем, притом что сейчас он — менеджер на частном предприятии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Причины отказа остальных: не устраивает график работы, зарплата, удаленность места работы от дома.

— Вакансий достаточно, чтобы заработать на кусок хлеба, но кто-то просто-напросто не хочет работать, — говорит чиновник и уточняет: высокооплачиваемую работу могут получить высококвалифицированные специалисты. А требование зарплаты в 500 долларов от человека со средним образованием слышать странно.

Тех, кто не пришел, намерены обзванивать снова и приглашать на аналогичные встречи, которые будут проходить практически ежедневно.