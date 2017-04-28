Случай произошел в одном из дворов Гомеля. Водитель в час ночи парковался во дворе дома и зацепил стоявший у тротуара Renault. К автомобилисту подошел мужчина, представился владельцем авто и потребовал компенсацию за царапину, пишет "Гомельская правда".

Автомобилист предложил решить вопрос на месте и отдал 100 рублей — все деньги, которые были с собой. На том и разошлись. Через несколько дней водитель увидел, что за рулем задетого им автомобиля находится другой человек. Он подошел, чтобы выяснить, чья же это машина.

Оказалось, автомобиль принадлежит не тому, кто взял деньги за ущерб. А трещина появилась еще в январе в результате ДТП.

— Обманутый водитель написал заявление в милицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность обидчика, так как внимательные жильцы сразу узнали в описании своего соседа, — рассказала старший следователь первого следственного отделения Гомельского городского отдела СК Ирина Пинчукова. — Примечательно, что злоумышленник живет в одном подъезде с обманутым автомобилистом.

Обвиняемого доставили в Новобелицкий РОВД для выяснения обстоятельств. 34-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что захотел получить легкие деньги. Вину признал, ущерб возместил. По факту завладения имуществом путем обмана возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.