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"Встреча с волшебством": иллюзионисты братья Сафроновы представят в Минске новое шоу
Победители в номинации «Лучшее иллюзионное шоу» на ежегодной церемонии Fashion TV — братья Сафроновы приедут в Минск. «
Иллюзионисты братья Сафроновы представят в столице сразу два шоу. Первое — «Встреча с волшебством», которое состоится 6 ноября в 12.00. Проект ориентирован на зрителей младше 12 лет.
В новом сценическом шоу
Второе шоу —
Кстати, иллюзионисты активно гастролируют по ближнему и дальнему зарубежью. Братьев Сафроновых называют «иллюзионистами 21 века», «магами» и «русскими Копперфильдами».
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"Встреча с волшебством" и шоу "Молния" пройдут на сцене большого зала Дворца Республики 6 ноября.
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