Победители в номинации «Лучшее иллюзионное шоу» на ежегодной церемонии Fashion TV — братья Сафроновы приедут в Минск. « Встреча с волшебством » и шоу « Молния » пройдут на сцене большого зала Дворца Республики 6 ноября.





Иллюзионисты братья Сафроновы представят в столице сразу два шоу. Первое — «Встреча с волшебством», которое состоится 6 ноября в 12.00. Проект ориентирован на зрителей младше 12 лет.

В новом сценическом шоу «Встреча с волшебством» братьям Сафроновым покоряются веревки, платки, кольца, коробки, шары, карты, дети, родители и мысли. Трансформируя время и реальность, иллюзионисты раздвинут границы воображения.

Второе шоу — «Молния» покажут 6 ноября в 19.00. Это фантастическое зрелище, где современные технологии переплетаются с магией и иллюзией. Идея шоу разработана братьями Сафроновыми. «На сцене воплотятся необъяснимые явления, которые заставят поверить в чудеса и волшебство самого закоренелого скептика», — сообщают в пресс-релизе к шоу.

Кстати, иллюзионисты активно гастролируют по ближнему и дальнему зарубежью. Братьев Сафроновых называют «иллюзионистами 21 века», «магами» и «русскими Копперфильдами».

Стоимость билетов: от 36 до 105 рублей Продолжительность: 1 час 20 минут — 1 час 30 минут — 12.00 шоу для зрителей младше 12 лет Купить билет — 19.00 шоу для зрителей старше 12 лет Купить билет Дополнительная информация по телефону: (017) 229 90 39; (017) 229 92 18

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