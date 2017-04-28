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Детские соревнования по спортивной гимнастике прошли в Минске
29.04.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Соревнования собрали около 90 спортсменов в возрасте от семи до девяти лет из разных городов Беларуси. Подобное мероприятие прошло в республике впервые. При этом организаторы подчеркнули, что победителей в соревнованиях не будет — все участники получат памятные грамоты и медали.
Фото из личного архива Владимира Нестеровича
Свое мастерство показали юные гимнасты из Баранович, Крупок, Витебска, Орши, Гродно, Гомеля, Бреста, Бобруйска, Могилева и Минска.
В качестве почетных гостей соревнования посетили представители Минспорта, Белорусской ассоциации гимнастики, а также чемпионка Олимпийских игр Антонина Кошель, и другие именитые спортсмены.
Также перед юными спортсменами выступили члены национальной команды Республики Беларусь по спортивной гимнастике.
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Юные спортсмены собрались на открытые республиканские соревнования по спортивной гимнастике "Юный чемпион". Смотрите на видео выступления гимнастов.
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