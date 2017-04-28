Соревнования собрали около 90 спортсменов в возрасте от семи до девяти лет из разных городов Беларуси. Подобное мероприятие прошло в республике впервые. При этом организаторы подчеркнули, что победителей в соревнованиях не будет — все участники получат памятные грамоты и медали.



Фото из личного архива Владимира Нестеровича Спортивная гимнастика Беларуси – cпасибо, что жива

Свое мастерство показали юные гимнасты из Баранович, Крупок, Витебска, Орши, Гродно, Гомеля, Бреста, Бобруйска, Могилева и Минска.

В качестве почетных гостей соревнования посетили представители Минспорта, Белорусской ассоциации гимнастики, а также чемпионка Олимпийских игр Антонина Кошель, и другие именитые спортсмены.

Также перед юными спортсменами выступили члены национальной команды Республики Беларусь по спортивной гимнастике.