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Детские соревнования по спортивной гимнастике прошли в Минске

29.04.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Соревнования собрали около 90 спортсменов в возрасте от семи до девяти лет из разных городов Беларуси. Подобное мероприятие прошло в республике впервые. При этом организаторы подчеркнули, что победителей в соревнованиях не будет — все участники получат памятные грамоты и медали.

Детские соревнования по спортивной гимнастике прошли в Минске
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Свое мастерство показали юные гимнасты из Баранович, Крупок, Витебска, Орши, Гродно, Гомеля, Бреста, Бобруйска, Могилева и Минска.

В качестве почетных гостей соревнования посетили представители Минспорта, Белорусской ассоциации гимнастики, а также чемпионка Олимпийских игр Антонина Кошель, и другие именитые спортсмены.

Также перед юными спортсменами выступили члены национальной команды Республики Беларусь по спортивной гимнастике.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Юные спортсмены собрались на открытые республиканские соревнования по спортивной гимнастике "Юный чемпион". Смотрите на видео выступления гимнастов.

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