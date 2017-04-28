

Коллектив профессионалов — "деловая" семья. На работе есть обязанности и... право на отдых. Поэтому организацию корпоратива можно доверить креативному сотруднику, а можно — профессионалам!

Начало. Что такое корпоратив?





Корпоратив — это фирменная вечеринка компании, учреждения или организации. Но понятие вышло за свои рамки. Отдых коллективом проводится по случаю профессиональных праздников, Дня рождения компании, Нового года, 8 Марта.

Цель проведения не только досуг каждого сотрудника, партнеров, клиентов. Это еще и возможность узнать друг друга в неформальной обстановке, сплотить коллектив, увеличить творческий потенциал.

Место проведения: стандарт и инновации





Вопрос о том, где провести корпоратив, актуален при приближении праздника. Таких мест может быть множество, и среди них — классические и креативные, привлекающие азартом и драйвом!

Провести вечеринку можно в ресторане, банкетном зале гостиницы. Это — стандарт, который подходит для официальных мероприятий, но можно выбрать что-то интересное. Закрытый клуб, частная усадьба или пансионат порадуют природой, активными развлечениями, гриль-меню, СПА-услугами, а летное поле, пейнтбольный клуб, квест-парк — динамикой и зажигательными эмоциями!

Классика жанра. Корпоратив в ресторане





Организация корпоратива профессионалами — это детали. Получив приглашение на фирменную вечеринку в ресторан, стоит позаботиться о наряде. Он будет зависеть от темы праздника, стиля вечеринки и желаний коллектива, предварительно оговоренных.

Отдельный момент — дресс-код. О наряде указано в приглашении? Без боа, маски, платьев в стиле бохо или костюмов-троек не обойтись!

Как организовать выездную вечеринку: несколько правил





Решив провести праздник на природе, доверьте организацию корпоратива профессионалам. Они позаботятся о:

дне и времени мероприятия;

выборе транспорта: минивэна, микроавтобуса, туристического автобуса;

месте отдыха и меню (гриль-, барбекю-вариант или классика национальной, европейской кухни);

развлечениях, то есть о конных прогулках, рыбалке на карпа, полетах на воздушном шаре, бильярде, турецком хамаме;

трансфере для каждого.

И волноваться не о чем!

Корпоратив на природе: что одеть?





Этот вопрос не прозаичен, ведь хочется и выглядеть хорошо, и с комфортом отдохнуть. Поэтому наряды можно менять, если отдых запланирован на целый день: для трапезы — один, для подвижных игр — джинсы, футболка, кроссовки.

Лучшее решение — обсудить все заранее. И тогда все сотрудники будут одинаковы, смогут расслабиться и насладиться отдыхом.

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