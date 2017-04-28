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Организация корпоратива
Содержание:
Начало. Что такое корпоратив?
Корпоратив — это фирменная вечеринка компании, учреждения или организации. Но понятие вышло за свои рамки. Отдых коллективом проводится по случаю профессиональных праздников, Дня рождения компании, Нового года, 8 Марта.
Цель проведения не только досуг каждого сотрудника, партнеров, клиентов. Это еще и возможность узнать друг друга в неформальной обстановке, сплотить коллектив, увеличить творческий потенциал.
Место проведения: стандарт и инновации
Вопрос о том, где провести корпоратив, актуален при приближении праздника. Таких мест может быть множество, и среди них — классические и креативные, привлекающие азартом и драйвом!
Провести вечеринку можно в ресторане, банкетном зале гостиницы. Это — стандарт, который подходит для официальных мероприятий, но можно выбрать что-то интересное. Закрытый клуб, частная усадьба или пансионат порадуют природой, активными развлечениями, гриль-меню, СПА-услугами, а летное поле, пейнтбольный клуб, квест-парк — динамикой и зажигательными эмоциями!
Классика жанра. Корпоратив в ресторане
Организация корпоратива профессионалами — это детали. Получив приглашение на фирменную вечеринку в ресторан, стоит позаботиться о наряде. Он будет зависеть от темы праздника, стиля вечеринки и желаний коллектива, предварительно оговоренных.
Отдельный момент — дресс-код. О наряде указано в приглашении? Без боа, маски, платьев в стиле бохо или костюмов-троек не обойтись!
Как организовать выездную вечеринку: несколько правил
Решив провести праздник на природе, доверьте организацию корпоратива профессионалам. Они позаботятся о:
И волноваться не о чем!
Корпоратив на природе: что одеть?
Этот вопрос не прозаичен, ведь хочется и выглядеть хорошо, и с комфортом отдохнуть. Поэтому наряды можно менять, если отдых запланирован на целый день: для трапезы — один, для подвижных игр — джинсы, футболка, кроссовки.
Лучшее решение — обсудить все заранее. И тогда все сотрудники будут одинаковы, смогут расслабиться и насладиться отдыхом.
Организация корпоратива профильными специалистами, найти которых поможет каталог
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Коллектив профессионалов - "деловая" семья. На работе есть обязанности и... право на отдых.
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