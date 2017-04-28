29 апреля в столичном парке Dreamland прошел первый день Фестиваля цветного дыма, который организовывает арт-проект "Вместе Зажигаем" из Санкт-Петербурга. После небольшого шоу с мыльными пузырями и танцевального представления гости фестиваля заполнили площадку парка разноцветными красками.

В следующие выходные арт-проект "Вместе Зажигаем" проведет в Минске Большой Фестиваль светошариков. Он также состоится в парке Dreamland.