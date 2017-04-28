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Видеофакт: Фестиваль цветного дыма проходит в парке Dreamland

29.04.2017 18:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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29 апреля в столичном парке Dreamland прошел первый день Фестиваля цветного дыма, который организовывает арт-проект "Вместе Зажигаем" из Санкт-Петербурга. После небольшого шоу с мыльными пузырями и танцевального представления гости фестиваля заполнили площадку парка разноцветными красками.

В следующие выходные арт-проект "Вместе Зажигаем" проведет в Минске Большой Фестиваль светошариков. Он также состоится в парке Dreamland.

 
Теги: Минск
 
 
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В выходные 29 и 30 апреля в Минске пройдет Фестиваль цветного дыма. Смотрите на видео, как горожане "зажигали" в первый день яркого праздника.

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