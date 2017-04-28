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В 2016 году в экономике Беларуси было занято 4413,6 тыс. человек (мужчин – 50,3%, женщин – 49,7%).

Об этом говорится в статистическом отчете, подготовленном Белстатом по случаю надвигающегося Первомая.

Исходя из данных белорусской официальной статистики, большинство белорусов работают в промышленности. На втором месте "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов". На третьем – сфера образования. Меньше всего соотечественников заняты в "транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности".

Занятое население по отдельным видам

экономической деятельности за 2016 год

(в процентах к итогу)

Промышленность 23,3 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 14,5 Образование 10,2 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 9,6 Строительство 7,3 Здравоохранение и социальные услуги 7,3 Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 6,7