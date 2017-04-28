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В каких сферах преимущественно трудятся белорусы
29.04.2017 19:20 — Разное | Ежедневник
фото adt.by
В 2016 году в экономике Беларуси было занято 4413,6 тыс. человек (мужчин – 50,3%, женщин – 49,7%).
Об этом говорится в статистическом отчете, подготовленном Белстатом по случаю надвигающегося Первомая.
Исходя из данных белорусской официальной статистики, большинство белорусов работают в промышленности. На втором месте "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов". На третьем – сфера образования. Меньше всего соотечественников заняты в "транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности".
Занятое население по отдельным видам
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В 2016 году в экономике Беларуси было занято 4413,6 тыс. человек (мужчин – 50,3%, женщин – 49,7%).
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