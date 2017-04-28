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В каких сферах преимущественно трудятся белорусы

29.04.2017 19:20 — Разное | Ежедневник  
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В каких сферах преимущественно трудятся белорусы

фото adt.by

В 2016 году в экономике Беларуси было занято 4413,6 тыс. человек (мужчин – 50,3%, женщин – 49,7%).

Об этом говорится в статистическом отчете, подготовленном Белстатом по случаю надвигающегося Первомая.

Исходя из данных белорусской официальной статистики, большинство белорусов работают в промышленности. На втором месте "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов". На третьем – сфера образования. Меньше всего соотечественников заняты в "транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности". 

Занятое население по отдельным видам 
экономической деятельности за 2016 год 
(в процентах к итогу)

Промышленность

23,3

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

14,5

Образование

10,2

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

9,6

Строительство

7,3

Здравоохранение и социальные услуги

7,3

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность

6,7
 
 
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В 2016 году в экономике Беларуси было занято 4413,6 тыс. человек (мужчин – 50,3%, женщин – 49,7%).

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