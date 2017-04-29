Индекс ВВП I квартала – 100,3%: в сравнении с I кварталом 2016-го экономика выросла на 0,3%. Это первый «плюс» от Белстата за более чем 2 года. Рост обеспечила мартовская динамика: месячный индекс ВВП составил 102,8%. Это - очень резкое улучшение, учитывая, что до него было 27 минусовых месяцев. Годовой индекс пока остается отрицательным, -1,7%, но «минус» здесь уменьшается.

Переход динамики ВВП в плюсовую зону стал следствием, прежде всего, резкого улучшения в промышленном секторе в марте : добавленная стоимость, созданная обрабатывающей промышленностью выросла на наибольший, среди других отраслей экономики, процент. При том, что эта отрасль дает наибольший вклад в создание ВВП (в I квартале – 21,9%).

В долларовом эквиваленте номинальный ВВП растет благодаря укреплению Br-рубля при продолжающейся инфляции . Это инфляционное приращение номинала обеспечивается ростом долларовых цен и стоимостей в стране. $-эквивалент годового ВВП отчетного 12-месячного периода составил $49,26 млрд.

Статистика ВВП за период с начала года

Белстат впервые с конца 2014-го обнародовал плюсовой индекс ВВП: в I квартале 2017-го страна создала на 0,3% больше, чем в I квартале 2016-го. До этого было 26 «минусов» в формате «за период с начала года».

Таким образом, закончился самый длительный наихудший по динамике ВВП период с 90-х.

В материальном, физическом выражении ВВП I квартала 2017-го сейчас находится примерно на уровне ВВП I квартала 2012-го. Наибольший ВВП I квартала был в 2013-м.

Номинальный объем произведенного в январе-марте 2017-го ВВП (Br22,43 млрд) – рекордное значение среди таких же периодов всех предыдущих лет - естественно, благодаря Br-инфляционному приращению, которое продолжится и в дальнейшем.

Долларовый эквивалент, $11,74 млрд, также уже выше прошлогоднего – на 14,2%.

Рост долларового эквивалента ВВП - результат роста долларовых цен: инфляция, идущая на фоне курсовой стабильности, наращивает номинал ВВП. Долларовый дефлятор уже 3-й месяц плюсовой. В отчетном периоде он составил 113,9%: ВВП реально вырос на 0,3%, а подъем $-эквивалента ВВП I квартала за год на 14,2% основан на 13,9%-м росте долларовых цен и стоимостей, участвующих в создании ВВП.

Статистика месячного ВВП

Улучшение динамики ВВП I квартала произошло благодаря сильному росту экономики в марте: после 27-и непрерывных минусовых месячных индексов, в марте 2017-го создан первый «плюс» размером 2,8%. Такой рост стал следствием резкого улучшения ситуации в промышленности в марте : выросло производство калийных удобрений и, что важно, нефтепродуктов (видимо, уже в марте началось возвращение былых объемов поставок нефти из России).

Рекордное месячное падение ВВП было в июле 2015-го: индекс - 92,5% (к июлю 2014-го), в 2016-м – в августе (95,1%, к августу 2015-го), после начала действия «нефтяных санкций» России в отношении Беларуси: сокращения поставок нефти в ответ на неуступчивость Беларуси в вопросе оплаты за природный газ.

Поскольку в марте 2016-го было минусовое значение динамики ВВП (-2,9% к марту 2015-го), как и в марте 2015-го (--4,4% к марту 2014-го), получается, что за 3 кризисных года, пока что, сохраняется «минус» в 4,6% (март 2017-го к марту 2014-го).

Номинальный, в текущих ценах в Br-рублях, ВВП марта, по первой оценке, составил Br7,63 млрд. А по курсу доллара в этом месяце (средневзвешенный 1,893 Br/$, данные Нацбанка) долларовый эквивалент мартовского ВВП - $4,03 млрд.

Исторически максимальный размер месячного ВВП был в сентябре 2016-го – Br8,94 млрд. В долларовом эквиваленте – тоже в сентябре, только 2014-го - $7,5 млрд.

Период непрерывного долларового прироста ВВП в Беларуси, как и во многих других странах, закончился к осени 2008-го (пик того периода - август 2008-го, $6,28 млрд) с началом мирового кризиса. За многолетний период динамика номинала $-эквивалента месячных ВВП выглядит следующим образом.

Статистика годового ВВП

Почти 2 года назад динамика годового (12-месячного) ВВП впервые с 90-х ушла в «красную зону»: Белстат до этого ни разу за последние, как минимум, 17 лет не выставлял в своих отчетах минусовое значение динамики годового ВВП. Первый годовой «минус» зафиксирован в мае 2015-го (за период «июнь 2014-го - май 2015-го»). Затем, нарастая, достиг минус 3,9% за 2015-й и, наконец, максимума падения - -4,3% (период «март 2015-го - февраль 2016-го»).

Пройдя «дно», 12-месячный индекс начал улучшаться, сокращаться его минусовое значение. Положительная динамика длилась 6 месяцев, до момента ограничения Россией поставок нефти в Беларусь: падение производства нефтепродуктов вызвало ухудшение годового индекса.

С сентября 2016-го, с более низкого уровня, «минус» пошел на уменьшение: индекс ВВП календарного 2016-го поднялся до 97,4% (-2,6%), а в отчетном 12-месячном периоде («апрель 2016-го – март 2017-го») составил уже 98,3% (--1,7%). Причем в отчетном периоде скорость улучшения показателя возросла.

Сегодняшний годовой ВВП в сопоставимых ценах – реальный, физический – немного больше ВВП календарного 2010-го.

Объем годового ВВП, созданного за последние 12 месяцев (некалендарный год, с апреля 2016-го по март 2017-го) - Br95,86 млрд. По итогам календарного 2016-го года было Br94,32 млрд, 2015-го – Br89,91 млрд, 2014-го – Br80,58 млрд.

Номинально ВВП последних 12 месяцев превышает данный показатель за такой же период год назад на 5,4%. Учитывая 1,7%-й его физическое падение, весь этот прирост получился за счет инфляционного приращения: Br-дефлятор годового ВВП - +7,2%. Это величина совокупной по стране среднегодовой инфляции, которая и приращивает рублевый номинал годового (12-тимесячного) ВВП.

Годовой ВВП (суммарный последних 12-ти месяцев) в долларовом эквиваленте (сумма месячных $-эквивалентов ВВП по средневзвешенным месячным курсам Br/$ от Национального Банка) в отчетном периоде - $49,26 млрд. Рост показателя идет 3-й месяц подряд. За календарный 2016-й $-эквивалент составил $47,80 млрд – «дно» текущего кризиса.

Историческим максимумом $-эквивалента 12-месячного ВВП Беларуси остается период «декабрь 2013-го - ноябрь 2014-го» (некалендарный год) - $78,4 млрд. На душу населения это было $7980. Максимум календарного годового ВВП был в 2014-м - $77,84 млрд в эквиваленте, или 7940 $/чел. (все – после переоценки номинального размера ВВП Белстатом в соответствии с СНС-2008). Сейчас он составляет 5185 $/чел.

Долларовый эквивалент 12-месячного ВВП отчетного периода «апрель 2016-го - март 2017-го» меньше соответствующего периода год назад на 8,3 % (сейчас - $49,26 млрд, тогда - $53,70 млрд). При реальном падении экономики лишь на 1,7% более сильное падение $-эквивалента - это результат действия долларовой дефляции: $-дефлятор годового ВВП - -6,7%: долларовые цены и стоимости отчетного 12-месячного периода на 6,7% меньше, в целом, чем год назад.

Годовая долларовая дефляция быстро уменьшается – долларовые цены растут на фоне укрепления Br-рубля при продолжающейся инфляции и выросших за год мировых цен на нефть, калийную соль и проч.

С возвращением былых высоких объемов поставок нефти из России положительная динамика продолжится. В этом случае выход годового индекса ВВП на 0-ю отметку возможно уже через 3-4 месяца. Помешать этому может, разве что, падение цен на нефть.